„Kraft tanken bei Gott“ lautete das Thema

Nassig-Sonderriet/Sachsenhausen. Die Kirchengemeinden Nassig-Sonderriet und Sachsenhausen haben am Sonntag gemeinsam einen ersten alternativen „Auszeit“ Gottesdienst unter Wahrung der gebotenen Abstandsregeln gefeiert. Der Gottesdienst mit Namen „Auszeit – Kraft tanken“ war durch die abendliche Uhrzeit 19 Uhr, eine Band, eine Sängerin und eine Mitmach-Aktion geprägt.

Die Moderation übernahm Volker Haag. Ein zentraler Punkt des Gottesdienstes waren die modernen Lieder. Begleitet wurden die Lieder durch Judith Haag als Sängerin, Volker Haag an der Gitarre, Anke Weiß und Katharina Kappel mit Flöten.Pfarrerin Larissa Brandt predigte über das Thema „Kraft tanken bei Gott“.

Gerade in dieser anstrengenden Zeit war die Gottesdienstgemeinde dazu eingeladen, einmal die Kraftquelle im Glauben bewusst nachzuvollziehen und daraus Kraft zu schöpfen.

Im Gottesdienstraum war eine Klagemauer aufgebaut, in welche die Gottesdienstteilnehmer ihre Klagen und Bitten an Gott hineinstecken konnten. Am Ende des Gottesdienstes bekamen die Gottesdienstbesucher eine Segenskarte mit Segenswünschen mit nach Hause.

Der alternative Auszeit-Gottesdienst war einer der ersten sichtbaren Früchte der Zukunftswerkstatt der Kirchengemeinde Nassig-Sonderriet im Sommer 2021. Ansatzpunkt der Neuausrichtung der Kirche war die Frage „Was brauchen die Menschen heute von der Kirche?“. Die Kirchengemeinde hat sich als Ziel gesetzt, jüngere Menschen anzusprechen und mit neuen Gottesdienstformaten Familien den Gottesdienstbesuch zu erleichtern. Die genauen Interessen der Gemeindemitglieder auch in Hinblick auf den Gottesdienst wurde in einer Gemeindeumfrage in der Adventszeit erhoben. Gemäß der verlässlichen Gottesdienstmatrix für die Gottesdienstorte auf der Höhe (Nassig, Sonderriet und Sachsenhausen) waren auch alle Sachsenhäuser Christinnen und Christen zum Gottesdienst eingeladen. Die alternativen Gottesdienste werden nun an jedem fünften Sonntag im Monat in den Gottesdienstorten Nassig, Sonderriet und Sachsenhausen gefeiert. Der nächste alternative „Auszeit-Gottesdienst“ wird in Sachsenhausen am 29. Mai sein.