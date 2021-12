Kostenfalle „Bürgerinfo-Broschüre“

Main-Spessart-Kreis. Das Landratsamt Main-Spessart warnt vor unseriösen Anrufern und Faxen der Firma City Marketing aus London. Diese hat versucht, bei Unternehmen im Landkreis Werbeanzeigen für eine „Bürgerinfo-Broschüre“ zu gewinnen. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, habe das Landratsamt Main-Spessart hierfür keinen Auftrag erteilt, auch wenn der Landkreis als Kunde in dem zugesendeten „Anzeigenvertrag“ angegeben wird. Gewerbetreibende werden von City Marketing per Fax kontaktiert. Wer so ein Korrekturfax allerdings zurückschickt, landet schnell in einer Kostenfalle. Denn erst aus dem Kleingedruckten geht hervor, dass mit der Unterschrift ein Einjahresvertrag mit einer erheblichen Auftragssumme abgeschlossen wird. Der Anzeigenpreis pro Veröffentlichung richtet sich nach der Größe, zuzüglich Farb- und Satzpauschale. Er wird für jede Veröffentlichung erneut fällig. lra

