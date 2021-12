Konzerte im Marktheidenfelder Stadtgärtchen im Sommer 2022

Marktheidenfeld. Im Sommer 2022 wird es am Freitag, 29., und Samstag, 30. Juli, wieder zwei Konzerte im Marktheidenfelder Stadtgärtchen am Mainkai geben: Zu Gast sind dann Hot & Cool sowie Sarah Straub. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist jeweils 20 Uhr. Der Vorverkauf in der Touristinformation Marktheidenfeld hat ab sofort begonnen. Freitag, 29. Juli 2022, 20 Uhr: Hot & Cool: Very fine Klezmer & Tangomusic: Die fünf Musiker haben sich in erster Linie der Klezmer- und Tangomusik verschrieben. Beide Musikstile, obwohl auf den ersten Blick grundverschieden, verbindet eine enorme emotionale Bandbreite. Von tieftraurig bis freudig erregt, von wild tänzerisch bis verträumt entspannt: Die verschiedenen Gemütslagen eines menschlichen Lebens spiegeln sich in dieser Musik wider. Neben traditioneller Musik erklingen Musikstücke namhafter Komponisten wie Carlos Gardell oder Astor Piazzolla.

In Marktheidenfeld ist das Ensemble in der Besetzung: Claudia von der Goltz, Gesang, Laura von der Goltz, Violine, Rainer Schwander, Sopransaxofon, Philipp Hagemann, Violoncello, Bernhard von der Goltz, Gitarre und Arrangements zu hören.

Das Ensemble „Hot & Cool“ wurde 1998 gegründet. Bereits im ersten Jahr wurde das Ensemble zum Klezmerfestival nach Zfat/Israel geholt. Weitere Festivals folgten. Im Lauf der nächsten Jahre wurden vier CDs eingespielt. Auf ihrer neuesten CD stellt die Gruppe die Begegnung der Klezmermusik mit dem Swing der 30er Jahre in den Mittelpunkt (Infos www.hotandcoolonline.de). Samstag, 30. Juli 2022, 20 Uhr: Sarah Straub: „Tacheles!“: Sie besingt den Weltenlauf, lässt für Demenzkranke die Schwalben ziehen und stellt sich an die Seite derer, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Sarah Straub, bekannt aus der BR-Fernsehsendung „Zam rocken“ und musikalische Partnerin von Konstantin Wecker, rückt mit ihrem neuen Programm „Tacheles!“ noch näher an ihr Publikum heran – so offen und ehrlich wie nie zuvor.

Mit ihrem neuen Programm und dem gleichnamigen Minialbum knüpft sie nahtlos an ihre erfolgreichen „Alles das und mehr“-Konzerte an.

Damit nähert sie sich -– ach zwei englischen Alben – ihren deutschen musikalischen Vorbildern Hannes Wader, Reinhard May, Rio Reiser und ganz besonders Konstantin Wecker. Mit dem Münchner Liedermacher verbindet sie seit einigen Jahren eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit vielen gemeinsamen Konzerten.

Ein besonderes Highlight: Die Psychologin mit Doktortitel wird in Marktheidenfeld auch Einblicke in ihr erstes Buch mit dem Titel „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“ gewähren. Von der feinfühlig verfassten Orientierungshilfe für Demenzerkrankte und deren Angehörige wurde wenige Wochen nach Erscheinen bereits die dritte Auflage gedruckt (Infos: www.sarah-straub.de).

Ticket-Verkauf in der Touristinformation Marktheidenfeld, Marktplatz 22, Öffnungszeiten: Montag 10 bis 13 Uhr, Dienstag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, www.marktheidenfeld.de, E-Mail: tourismus@marktheidenfeld.de, Telefon 09391/5035414.