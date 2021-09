Konzert mit „Gesangsoase” in Bronnbach

Bronnbach. Der Sambia-Verein aus Böttigheim veranstaltet am Samstag, 2. Oktober, um 18 Uhr in der Bronnbacher Klosterkirche ein Benefizkonzert für das Schulfrühstücksprojekt. Der Chor „Gesangsoase Tauberbischofsheim“ erfreut dabei die Zuhörer mit ausgesuchten A-cappella-Stücken. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen weiter heißt, soll das Geld zur Finanzierung des täglichen Schulfrühstücks für 2000 Kinder in Sambia verwendet werden. Während des Konzerts gelten die 3G-Regeln. Bild: Gesangsoase

