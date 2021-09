Konzert in der Kirche geplant

Nassig. Die Mitgliederversammlung des Gesangvereins Liederkranz Wertheim-Nassig fand kürzlich im Bürgersaal des Rathauses in Nassig statt. Der Vorsitzende Axel Kempf begrüßte in seiner Ansprache die anwesenden Mitglieder, die Chorleiterin der „NasSingers“ Marion Winkler sowie den Ortsvorsteher Volker Mohr.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder gab die Schriftführerin ihre Zusammenfassung über die Mitgliederversammlung vom Januar 2020 sowie ihren Bericht über die Aktivitäten und Ereignisse bis einschließlich August 2021 wieder. Im Jahr 2020 wurden elf Chorproben und zwei Auftritte bestritten. Der Liederkranz Nassig kann 2021 auf stolze 110 Jahre Vereinsbestehen zurückblicken. Für die Weihnachtszeit ist ein Konzert in der Nassiger Kirche geplant. In Planung ist auch der Besuch des Chorfests in Leipzig, das vom 26. bis 29. Mai 2022 stattfinden wird. Ortsvorsteher Volker Mohr bekundete seine Freude darüber, dass nun wieder regelmäßig donnerstags Abend Chorproben im Rathausgebäude stattfinden. Er und Chorleiterin Marion Winkler bekräftigten an diesem Abend die Relevanz des gemeinsamen Musizierens. Am Versammlungsabend wurde der Vorstand einstimmig entlastet und der Stellvertreter Friedhelm Klein, die Schriftführerin Sonja Dosch von den Mitgliedern einstimmig wiedergewählt. Die „NasSingers“ gestalteten die Versammlung mit zwei Liedbeiträgen. gvn