Konzert früh am Morgen

Bronnbach. Ein besonderes „Konzerterlebnis vor dem Frühstück“ bietet das Kloster Bronnbach am Sonntag, 25. Juli, um 7.15 Uhr. Christoph von Weitzel begleitet sich als klassischer Sänger selbst auf der Gitarre und spielt dabei von mittelalterlichen bis hin zu aktuellen Liedern des 20. Jahrhunderts, mystische und aktiv zum Tagwerk aufrufende Stücke. Das Konzert findet bei schönem Wetter im Weinberg der Klosteranlage statt, bei schlechter Witterung im Josephsaal.. Nach dem einstündigen Konzert nehmen die Besucher ein gemeinsames Frühstück im Bernhardsaal ein. Karten können per E-Mail an stefanie.baerlein@kloster-bronnnbach.de oder über www.reservix.de bestellt werden. lra

