Konsequent minimalistisch auf der Bühne

„Kennsch?“ – die Frage ist schon fast sein Markenzeichen – genau wie die halben Sätze, die er nicht zu Ende bringt. Rolf Miller bekam deshalb auch die Bezeichnung des „konsequentesten Minimalisten auf der Kabarettbühne“ verpasst.

Wertheim. „Ding“, „Einwandfrei“ und „Kennsch?“ sind die charakteristischen Wörter im Programm des in Walldürn geborenen Kabarettisten Rolf Miller. Mit Halbsätzen im Odenwälder Dialekt unterhielt er die etwa 140 Besucher in der Aula Alte Steige und sorgte bei seinem Ritt durch verschiedenste Themen von Fußball über Politik bis hin zur russischen Mafia und verworrenen Familienverhältnissen für viele Lachsalven im Publikum. Man merkte dabei, dass er der viel geforderten „Political Correctness“ kritisch gegenübersteht. An manchen Stellen bewegte er sich dann auch verbal hart an der Schmerzgrenze.

Kabarettist Rolf Miller ist ein Meister der Wortspiele und Wortverdrehungen. Das bewies er einmal mehr auch in Wertheim, manchmal an der Grenze des guten Geschmacks. © Nadine Schmid

Los geht seine Themenvielfalt bei „Filippo“, seinem Stamm-Italiener, der irgendwie mit der russischen Mafia zusammenhängt. Da geht es dann unter anderem um Kampfhunde und Stammtischepisoden – Das Ganze oft dargestellt in unvollständigen Sätzen. Bei der Verleihung des Deutschen Kabarettpreises wurde er 2011 deshalb als „konsequentester Minimalist auf deutschen Kabarettbühnen“ bezeichnet. Fußball ist ein Lieblingsthema von Miller. Wie etwa der Rückblick auf die vergangene EM, bei der er sich gefragt habe, ob die Spieler unter „Schildkrötenunterfunktion“ leiden würden oder gerade den Film drehen „Männer, die auf Bälle starren.“

Miller redet ohne Punkt und Komma und meist ohne die Sätze zu beenden. Dabei lümmelt er gemütlich auf seinem Stuhl und wendet sich immer wieder mit seinem „Kennsch?“ an die Zuschauer. Gemütliche Stammtischlaune kommt auf. Das charakteristische, hämische Lachen, das fast wie Geknatter klingt, tut dabei sein Übriges.

Miller ist ein Meister der Wortspiele und Wortverdrehungen, wenn er etwa die Sängerin Shakira beurteilt: „Rein optisch ist die Musik voll in Ordnung.“ Gefolgt später von der Warnung: „Schau mich nicht in diesem Ton an.“ Im weiteren Verlauf des Abends empfiehlt er beispielsweise das Buch „Die Grastrommel von Günter Blech“

Im Laufe des Programms lernt man Millers Verwandtschaft kennen, die sich munter untereinander paart. Auch hierfür hat der Bühnenkünstler neue Wortschöpfungen bereit, etwa den „Vonkel“, den Onkel, der eigentlich der Vater ist. Eher das Lachen im Hals stecken bleibt einem dann, wenn er seinen Cousin als „Mongo“ betitelt, mit dem Kommentar: „Du darfst ja nichts mehr sagen. Früher hat man das noch sagen dürfen und der sieht ja wirklich so aus.“ Hier ist die Grenze zwischen kabarettistischer Überspitzung und unangenehmer Diskriminierung von Menschengruppen fließend. Einfach nur lustig sind dagegen Kindheitserinnerungen, wie das Spielen mit Tintenkugeln. „Die Füllerkugeln waren unsere Playstation“, erklärt der Künstler und nimmt dies sofort zum Anlass, die Erziehung der heutigen Kinder und die schlechte Bezahlung von Pflegekräften und Erziehern zu kritisieren. „Meine Schwester hat von Krankenschwester auf Erzieherin umgeschult. Sie verdient immer noch genau so wenig. Der Vorteil: Sie ist keine Krankenschwester mehr.“

Es ist kein originär politisches Kabarett, das Miller präsentiert. Und doch schwingt die Politik immer mit. Und so kommen auch einige Politiker in seinem Monolog vor. Etwa, wenn er die lange Amtszeit von Angela Merkel mit den Worten anerkennt: „Das waren 1,1 Löw“. Oder er fragt sich, wie es kommt, dass Olaf Scholz immer das gleiche Gesicht hat. Insgesamt stellt er dem Politikbetrieb kein gutes Zeugnis aus: „Jeder dritte Politiker ist inzwischen genauso blöd wie die anderen zwei“, sagt er.

Zum Ende des Abends fasst Millerr die Erkenntnisse der vergangenen zwei Stunden so zusammen: „Der Mensch ist ganz normal – und das ist das Problem.“

Natürlich lässt das begeisterte Publikum den Kabarettisten nicht ohne Zugabe weg. Zunächst zeigt Miller, wie man mit einer Plastikflasche das Knacken von Gelenken nachmachen kann. Ein Trick, den ihm sein Physiotherapeut beigebracht habe, wie er erklärt. Außerdem stellt er noch sein neues Buch vor, das er selbst für eine perfekte Klo-Lektüre hält. Darin hat er seine 150 Lieblingszitate gesammelt und in seinem Spezialdialekt kommentiert. Als Klo-Lektüre empfiehlt er es deshalb, weil der Leser dort versuchen könne, den Dialekttext laut zu lesen – sozusagen als Überbrückung bis zu seiner nächsten Live-Veranstaltung in der Gegend.