Komposition aus Ton, Bild und Sprache

Wertheim. Egal, ob man Landschaftsaufnahmen mag, Musikarrangements, die Welt der alten germanischen Sagen oder das alles zusammen: Bei der Multivisionsshow „Die Edda – Eine mythische Reise zur Sagenwelt unserer germanischen Vorfahren“ beim Kleinkunstverein Convenartis kam am Freitag jeder auf seine Kosten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Michael Robohm ist ein begeisterter Fotograf und Reisender. Seine Erlebnisse und Arbeiten präsentiert er bei Multivisionsvorträgen. Einen solchen über Island hatte er Convenartis angeboten, als der Kleinkunstverein im September mit der Band „Strömkarlen“ die Vertonung nordischer Texte aus der Edda präsentiert hatte. Als klar war, dass der Auftritt des Duos Kling/Schaub krankheitsbedingt ausfallen muss, nahm der Verein gerne Robohms Angebot an. Trotz der kurzfristigen Ankündigung verfolgten etwa 20 Interessierte den Vortrag.

Ins Landesinnere gewandert

In seiner Anmoderation erklärte Robohm, wie es zu dem Projekt kam. Zwei Mal hatte er gemeinsam mit seiner Frau Adelheid fünf Wochen lang Island bereist. Abseits der ausgetretenen Touristenpfade wanderten sie ins Landesinnere und schliefen unterwegs im Zelt. Dabei sind – bei der zweiten Reise auch mithilfe einer Drohne – vielfältige Landschaftsaufnahmen entstanden, die Robohm in einer Technik sich übereinander, fließender Fotografien als Film präsentiert.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ausblick So werden die Wormser Nibelungenfestspiele 2023 Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wirtschaftspolitik Habeck sucht den Unabhängigkeitskurs von China Mehr erfahren

„In Island gibt es auch viele Regentage. Und da mussten wir uns beschäftigen“, berichtete Robohm. Deshalb nahm das Ehepaar sich der Edda an, eine uralte Sagensammlung, die lange mündlich tradiert wurde bis zur ersten Verschriftlichung im zwölften Jahrhundert. Viele Elemente daraus sind bekannt, etwa die Siegfried-Sage. Die stehe aber im zweiten Teil. „Wir haben uns auf den ersten konzentriert. Es ist nicht mein Ziel, Wagner Konkurrenz zu machen“, erklärte der im Main-Spessart-Kreis beheimatete Fotokünstler schmunzelnd.

Die Filmpräsentation bestand aus drei Teilen: „Schöpfung“, „Götterdichtung“ und „Ragnarök“. Zu den Aufnahmen, bei denen einige der Besucherinnen und Besucher überrascht feststellten, „wie bunt Island ist“, hatte Robohm erklärende Passagen und Adelheid Robohm Textpassagen aus einer Edda-Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert eingesprochen. Das Gesamtkunstwerk wurde vollendet durch die Kompositionen der beiden Musiker Joachim Geßlein (Keyboard) und Alexander Görlich (Piano).

Etwa 90 Minuten konnte man sich in die Welt der Riesen, Zwerge und der streitenden Götter hineinversetzen. Da ging es zum Teil ganz schön blutrünstig zu, etwa beim Kampf um Ragnarök. Manche Elemente kamen aus bekannteren Sagen vertraut vor: So wie das Blatt Siegfried verwundbar machte und die Achillesferse Achill zum Verhängnis wurde, musste Baldur sich einem Zweig geschlagen geben, den man normalerweise eher mit Küssen in Verbindung bringt: dem Mistelzweig. In der Sage heißt es, die Götter hätten alle Pflanzen einen Eid schwören lassen, dass sie Baldur nichts tun. Nur der Mistelzweig schien dazu zu unbedeutend. Er wurde schließlich zum Verhängnis.

Der Abend machte nicht nur Lust darauf, vielleicht selbst einmal nach Island zu reisen, sondern auch darauf, sich näher mit der Edda zu beschäftigen. Auch wenn Robohm zugibt, dass es zum Teil sehr schwere Kost ist.