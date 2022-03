Komplexes Thema faszinierend erzählt

Wertheim. Der Film „Belfast“ ist am Dienstag, 29. März, um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 30. März um 20.30 Uhr im Roxy-Kino im Rahmen der VHS-Filmreihe zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Belfast, Nordirland, 1969: Der neunjährige Buddy lebt mit seiner Familie und Freunden in einer behüteten Gemeinschaft. Doch die politischen Unruhen treiben einen Keil in den Alltag und lassen Buddys idyllische Kindheit jäh enden. Denn aus Nachbarn werden Feinde. Und Buddys Familie muss entscheiden, ob die Heimat noch ein sicherer Platz zum Leben ist.

Persönlicher Film

In seinem bisher persönlichsten Film erzählt Regisseur Kenneth Branagh auf berührende Weise die Geschichte eines gesellschaftlichen Konflikts aus der Sicht eines Kindes. Die Unruhen in Nordirland zwischen Protestanten und Katholiken, die dem Land kriegsähnliche Zerstörung brachten, und die damit einhergehenden Auswanderungen bilden den erzählerischen Rahmen in einer Geschichte, die Branagh aufgrund der eigenen Erinnerungen aus der Perspektive des neunjährigen Buddys erzählt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So gelingt es ihm, die Komplexität und Schwere des Themas mit Leichtigkeit und Unschuld zu verbinden und so findet auch das Alltägliche, das Lustige und das ganz Normale wie das erste Verliebtsein, der Schulunterricht oder ein Kinobesuch seinen Platz.

Die Kamera fängt alle Geschehnisse aus seinem Blickwinkel ein, sodass die Liebe zu Buddys Familie und der ganzen Nachbarschaft von der Leinwand auf das Publikum überspringen. Die in Schwarz-Weiß gehaltenen Bilder, die wie Tableaus wirken, werden immer dann einem Sonnenaufgang gleich in bunte Farben gehüllt, wenn Film oder Theater gezeigt werden.

Lebendig inszeniert

Sie sind Ausdruck von Erinnerung und Wehmut und werden doch lebendig und fröhlich inszeniert, wozu auch das erstklassige und authentische Setting und das Kostümdesign beitragen. Unterstützt wird die berührende Stimmung von dem kongenialen Soundtrack, der durch die Songs von Van Morrison bestimmt wird. So wird die Musik zu einem Erzähler. Und die Texte untermalen, was Buddy fühlt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Kenneth Branaghs „Belfast“ ist ein tragikomischer, nostalgisch wehmütiger und unschuldig leichter Film über große Lebensentscheidungen. Und eine wunderschöne Erinnerung an die kindliche Normalität im Kleinen inmitten der Unruhe im großen Ganzen.

Der Fiim ist frei ab zwölf Jahren, und ist als „besonders wertvoll“ ausgezeichnet worden.