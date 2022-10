Kommune spart mit Augenmaß

Freudenberg. In der öffentlichen Sitzung des Freudenberger Gemeinderats am Montagabend im Rathaus erläuterte Bürgermeister Roger Henning das Energiesparkonzept der Stadt. Die Folgen der Energiekrise machten Maßnahmen unumgänglich, gesetzliche Vorgaben seien bereits in Kraft.

Einarbeitung

„Wir stellen uns auch dieser Aufgabe“, unterstrich der Bürgermeister. Die Verwaltungsmitarbeiter müssten sich in das Thema einarbeiten.

Der Bürgermeister listete bereits erfolgte sowie laufende Maßnahmen auf. Daran werde mit Hochdruck gearbeitet. Man spare mit Augenmaß, wäge Nutzen und Schaden sorgfältig ab. Die Stadt Freudenberg werde auch diese Herausforderung bewältigen.

Belastungsgrenze

Es wolle keine Panik verbreiten, betonte Henning. Doch die Verwaltung sei an ihrer Belastungsgrenze angekommen. Es gehe nicht nur um Energieknappheit. Geredet werde über Szenarien, die früher unvorstellbar gewesen seien. Ein kurzer Blackout sei kein Problem, bei über 24 Stunden werde es kritisch. Die Stadt arbeite daran, dass es schnellstmöglich zwei Notfalltreffpunkte gebe. Das sei wieder eine neue Aufgabe, der sich die Kommune widme.

Gut aufgestellt

Roger Henning sagte weiter, „wer vorbereitet ist, entlastet andere Kräfte“. Man sei beim Bevölkerungsschutz gut aufgestellt, Notstrom stehe bereits zum Teil bereit. Gebraucht werde auch ehrenamtliches Engagement. hpw