Klosterkirche Bronnbach: Romanischer Altarblock unter barockem Glanz

Hoher Besuch im Taubertal oder endlich – der Abschluss eines großen Werks: So ähnlich würde heute vielleicht ein Ereignis beschrieben, das sich in den Quellen recht nüchtern liest. „Sed ecclesia maior cum altari summo dedicata sunt anno domini 1222 4. kalendas Maij“. So steht es in der Historia Monasterii, einer Klosterchronik aus dem 16. Jahrhundert, und dokumentiert damit das Weihedatum des Hochaltars der Bronnbacher Klosterkirche.

Älteste Darstellung des Klosters auf einer Augenscheinkarte aus dem Jahr 1518

Nach heutiger Zeitrechnung ist dies der 28. April, der Festtag des Heiligen Vitalis. Der Würzburger Weihbischof Wilhelm von Havelberg vollzog in Vertretung des Bischofs den kirchlichen Akt und weihte den Hochaltar, wie beim Zisterzienserorden üblich, der Gottesmutter Maria. Zahlreiche Reliquien wurden bei der feierlichen Zeremonie in den dafür vorgesehenen Hohlraum des Altarblocks gelegt.

Nach wie vor steht dieser romanische Steinblock unter dem sich heute barock präsentierenden Altarüberbau. Der originale Reliquienbestand hat sich über die Zeitläufte allerdings nicht erhalten. Der Hochaltar stand nicht alleine in der Kirche. Die Historia Monasteria nennt weitere Altäre – der Magdalenenaltar war bereits 1218, der Kreuzaltar am Vortag der Kirchweihe 1222 geweiht worden. Rund 300 Jahre später werden 16 Altäre sowie fünf weitere Kirchen oder Kapellen in Bronnbach gezählt.

Die Weihe des Hauptaltars markiert einen ersten Höhepunkt der Klostergeschichte Bronnbachs, die bereits Mitte des 12. Jahrhunderts begann. Die Initialzündung zur Klostergründung bildete eine Stiftung mehrerer miteinander verwandter Adelsfamilien aus der Odenwald- und Tauberregion. Sie übertrugen um 1151 Grundbesitz oberhalb des Weilers Bronnbach an den Zisterzienserorden.

Die Schenkung der „villula Brunnenbach“ durch den Mainzer Erzbischof Arnold im Jahr 1157 ermöglichte es der Neugründung bald darauf, sich im Tal in direkter Nähe zur Tauber niederzulassen. Ein recht profanes Geschehen, welches sich in der für Bronnbach überlieferten Gründungssage weitaus poetischer anhört. Darin heißt es, dass auf der Suche nach einem geeigneten Ort für ein neues Kloster als göttliches Zeichen eine weiße Lerche aufgestiegen sei, die dem Konvent den passenden Platz für die neue Niederlassung gezeigt hätte.

Von den Stiftern war als Mutterabtei des neuen Klosters Maulbronn bestimmt worden, wodurch Bronnbach in der Linie Citeaux – Morimond – Bellevaux – Lützel – Neuburg steht. Das Filiationsprinzip der Zisterzienser schuf eine enge Bindung zwischen Mutter- und Tochterklöstern, was Bronnbach insbesondere in Notzeiten hilfreich war. Der Kontakt zum Orden, nicht zuletzt beim Besuch der Generalkapitel durch Bronnbacher Äbte, lässt sich auch an der Baugeschichte des Klosters ablesen.

Allerdings hatte Maulbronn kurz nach der Jahrhundertmitte keine personellen Kapazitäten, um eine Tochterabtei zu begründen. So entsandte das oberpfälzische Waldsassen den gemäß der Ordensregel aus zwölf Mönchen und einem Abt bestehenden Gründungskonvent. Die Rechte einer Mutterabtei sollten dennoch bei Maulbronn verbleiben, welches diese Funktion nach der Abdankung des ersten Abts Reinhard um 1167 auch bis zur Reformation unangefochten ausübte. Ab 1573 übernahm die Zisterze Ebrach diese Aufgabe. Kirchenrechtlich gehörte Bronnbach zur Diözese Würzburg.

Die Neugründung im Taubertal erhielt in den Jahrzehnten nach ihrer Entstehung von den Adelsfamilien der Region umfangreiche Schenkungen und Stiftungen, welche sich das junge Kloster mit kaiserlichen und päpstlichen Privilegien bestätigen und absichern ließ. Damit konnten die erforderlichen Baumaßnahmen, allen voran natürlich der Kirchenbau, aber auch die Errichtung der für einen regulären Klosteralltag notwendigen Konvents- und Wirtschaftsgebäude, verwirklicht und finanziert werden. Bronnbach wurde nicht nur mit Stiftungen bedacht, auch der Eintritt von Familienangehörigen der bürgerlichen und adeligen Familien der Region verankerte die Zisterze in Franken.

Wie viele Mitglieder der Konvent in der Anfangsphase umfasste, ist nicht bekannt. Ende des 14. Jahrhunderts wird deren Zahl mit 34 angegeben, im Jahr 1509 werden zusammen 40 Mönche und Konversen genannt. Bei Auflösung der Bronnbacher Zisterze im Jahr 1803 zählten 36 Mönche und vier Laienbrüder zum Kloster.

Zisterzienserklöster zeichnen sich durch das Nebeneinander von Mönchen und Konversen, letztere waren Laienbrüder, aus. Aufgabe der Mönche war das Chorgebet und der Altardienst, in späteren Jahrhunderten betreuten sie auch die zum Kloster gehörigen Pfarreien seelsorgerlich. Die Konversen hingegen lebten zwar ebenfalls nach den Regeln des Ordens, jedoch ohne das ewige Gelübde abzulegen. Ihr Tätigkeitsfeld bildete die praktische Arbeit auf den klösterlichen Besitzungen und in den Werkstätten. Das wohl bekannteste Werkstück eines Konversen, das von Daniel Aschauer geschaffene Chorgestühl, ist noch heute in der Klosterkirche zu bewundern.

Die für die Leitung eines Klosters erforderlichen theologischen und administrativen Kenntnisse erwarben die Bronnbacher Mönche nicht nur ordensintern, sondern auch an Universitäten. Ab dem 16. Jahrhundert studierten die Konventualen hauptsächlich in Würzburg, zuvor auch in Heidelberg oder Wien. Der Nachwuchs des Klosters, die Novizen, wurde intern von einem Novizenmeister unterrichtet. Eine Klosterschule für Externe ist dagegen nur für eine kurze reformatorische Zeitspanne des Klosters belegt.

Bronnbach gründete keine weitere Klosterniederlassung. Dazu war es einesteils zu klein, zum anderen war die Zeit der zisterziensischen Klosterneugründungen Ende des 12. Jahrhunderts bereits vorbei. Es fungierte jedoch bis zur Reformation als Vaterabtei für die beiden Frauen-klöster Frauental bei Creglingen und Seligental bei Seckach. Die Aufgaben des Vaterabts erstreckten sich dabei sowohl auf die Überwachung des geistlichen als auch des wirtschaftlichen Lebens dieser Frauenkonvente.

