Klosterbiere haben eigenen Charakter

Kloster Bronnbach. Wenn man an Klosterbiere denkt, denkt man oft an starke und alkohollastige Getränke. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, bewies die Bierprobe von acht Köstlichkeiten aus Klosterbrauereien Deutschlands und des westlichen Europas.

Braumeister Roland Andre hatte speziell für diese Probe die wichtigsten Vertreter der unterschiedlichen Bierklassen ausgesucht und ließ sie von gut 40 Verkostern, die sich in der Vinothek des Klosters Bronnbach versammelt hatten, probieren.

„Willkommen in der Bierothek!“, empfing Frank Mittnacht, Kulturverantwortlicher des Klosters, die vielen Gäste. „Wahnsinn, welche Aromen man bei den Bieren schmecken kann“, fanden die einen, „so eine große Vielfalt hätten wir nicht erwartet“, die anderen. Vier untergärige und vier obergärige Biere hatte Andre, der im normalen Alltag technischer Geschäftsführer der Distelhäuser Brauerei ist, ausgewählt. Fünf deutsche Biere, ein holländisches und zwei belgische Biere nahmen den ungleichen Kampf gegeneinander auf. In Erwartung, dass die Biere sehr wuchtig wirken würden, hatte die Orangerie im Kloster Bronnbach einen mächtigen Vesperteller vorbereitet, der die Alkoholfülle der Biere etwas ausgleichen sollte. Im Gegensatz zum reinen Durstlöschen, für welches Bier im allgemeinen seit Jahrhunderten verwendet wird, sei „Bier auch ein Genussmittel, was es durchaus sein kann“.

Klosterbrauereien seien bekannt dafür, gutes Bier zu brauen, so Andre. Anlass der Bierprobe sollte eigentlich die Feier der 350-jährigen Brautradition in Kloster Bronnbach sein, welche im Jahr 2020 begangen werden sollte. Obwohl hier, wo der Bronnbach in die Tauber fließt, kein Bier mehr gebraut wird, lebt die Tradition doch fort, wie man bei der Sonderausstellung des Archivverbundes im Kloster sehen konnte.

Die Idee zur Bierprobe hatte der Altlandrat Reinhard Frank, berichtete Andre. Er dankte Torsten Engert für die fachliche Beratung und den Mitarbeiterinnen im Kloster Bronnbach für die tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung.

Neben allerlei Wissenswertem zu den einzelnen Bieren gab es auch grundsätzliche informationen zur richtigen Verkostung von Bieren. So hat die verwendete Glasform großen Einfluss auf die Aroma-Entfaltung des Bieres. „Beim Bier gehört der Schaum einfach dazu“, nannte der Braumeister ein weiteres Kriterium.

Bier soll man mit allen Sinnen verkosten, also sehen, riechen, schmecken, hören und spüren. Dies wurde gleich beim ersten Bier ausgiebig getestet, ein Kloster Hell aus der Klosterbrauerei Reutberg bei Bad Tölz. Die Brauerei ist mittlerweile ein Genossenschaftsbetrieb, erfuhren die Gäste, denen der erste Schluck schon vorzüglich mundete.

Das zweite Bier kam aus Niederbayern von der Klosterbrauerei Mallersdorf, wo Deutschlands einzige Bier brauende Klosterschwester mit 71 Jahren das Zepter schwingt. „Bier ist gesund, solange man es nicht säuft“, ist ihr Hinweis für die Gesundheit, zitierte Roland Andre. Das Goldmärzen der Klosterbrauerei Kreuzberg/Rhön war die dritte Probe. Das unfiltrierte helle Vollbier wird nicht in Flaschen abgefüllt, deshalb war es unetikettiert eingeschenkt worden.

Mit dem dunklen Doppelbock aus der Klosterbrauerei Andechs verließen die Probierenden den Bereich der untergärigen Biere. Die verwendeten Hefen arbeiten bei geringen Temperaturen, im Gegensatz zu den obergärigen, welche bei 15 bis 25 Grad die alkoholische Gärung einleiten. Die nächsten drei Biere waren sogenannte „Trappistenbiere“, also Biere aus Brauereien, die in Klöstern der Trappisten, einem sehr strengen Ableger der Zisterzienser, gebraut werden. Meist sind diese Brauereien in Belgien oder den Niederlanden beheimatet, wie die Klosterbrauerei La Trappe (NL), die Chimay (B) oder die Westmalle (B). Sie alle zeichnen sich durch ein feines Aroma aus und sind mehr oder weniger stark alkoholhaltig. Vor allem das „Tripel“ von Westmalle kommt mit seinen 9,5 Prozent Alkohol schon sehr nahe an die sonst in der Vinothek verkauften Weine aus dem Taubertal heran.

Den Abschluss bildete das von der Distelhäuser Brauerei in Kleinserie gebraute „Bronnbacher Jubiläum 1670“. Es ist mit Zutaten aus der Region gebraut. Roland Andre hat sich bei der Komposition auf alte Rezepte berufen, die bei Recherchen über die Biergeschichte im Taubertal gefunden hat. Neben Wasser, Gerste und Hopfen wurde auch noch Kandiszucker zugesetzt. Dies sei mit dem Deutschen Reinheitsgebot vereinbar, wie er im Vorfeld in Erfahrung brachte. Welche besonderen Hopfenarten verwendet wurden? Da ließ sich der Braumeister nicht in die Karten sehen. Das Bier sei in der Tradition der belgischen Klosterbiere gebraut und konnte beim „European Beer Star“, einem der härtesten Bierwettbewerbe weltweit, auf Anhieb die Goldmedaille erringen. „Ich denke, dass wir bewiesen haben, dass wir es können“, sagte er nicht ohne einen gewissen Stolz. Und das Bier im Glas hielt, was Roland Andre so vollmundig verkündet hatte.

Frank Mittnacht, der auch die musikalische Untermalung des Abends mit dem Saxophon gestaltete, bedankte sich für die außergewöhnliche Bierprobe und versprach, dass man im nächsten Jahr eine Fortsetzung plant.