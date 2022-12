Kloster geht bald in die Winterpause

Bronnbach. Das Kloster Bronnbach verabschiedet sich für das Jahr 2022 und geht in die Winterpause. Das bedeutet, dass der Klosterladen, die Vinothek und die Klosteranlage von Montag, 19. Dezember, bis Sonntag, 8. Januar, wegen Betriebsferien geschlossen sind. Auch die Verwaltung ist in dieser Zeit nicht besetzt.

Adventliche Klänge im Kloster Bronnbach gibt es nochmal am Sonntag, 18. Dezember, um 16 Uhr. Nach einem Rundgang durch die abendliche Klosteranlage mit Gästeführer Kurt Lindner können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einem Orgelkonzert von Jenny Amarell auf der historischen Schlimbach-Orgel lauschen und sich anschließend bei einem Glas Glühwein aufwärmen. Treffpunkt ist am Klosterladen. Eine Voranmeldung unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de ist erforderlich.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr gibt es die Themenführung „Auf den Spuren und der Geschichte der Weihnachtskrippe im Kloster Bronnbach“ mit Torsten Englert. Die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem hat die Christenheit seit jeher fasziniert und sowohl Künstler wie Privatleute zu besonderen Darstellungen angeregt. Die Klosterkirche in Bronnbach und die Weihnachtskrippe in der Kapelle San Salvator sind wahre Kleinode. Eine Anmeldung für die Themenführung ist nicht notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Spende für die Missionare von der Heiligen Familie wird jedoch erbeten.