Bronnbach. Die Aufzeichnung der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Kloster Bronnbach wird in Leserbriefen in der Fränkischen Nachrichten bis heute kontrovers diskutiert.

AdUnit urban-intext1

Wie das Landratsamt jetzt mitteilt, scheint die Ausstrahlung der ehemaligen Zisterzienserabtei deutschlandweit zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Das Landratsamt sieht Kloster Bronnbach „selbst auf dem Weg zum kleinen Superstar“.

Dies belegten die Zahlen der Homepage des Klosters deutlich: Über eine Millionen Zugriffe wurden an den beiden Sendeterminen verzeichnet. Bei durchschnittlich rund 295 000 Zugriffe pro Monat sei diese Steigerung „sehr beachtlich“. Auch auf den Social-Media-Kanälen habe das Kloster rund zehn Prozent an Followern dazugewinnen.

Auch die Pächterfamilie stellt auf ihrer Homepage eine enorme Steigerung der Zugriffszahlen fest. „In den letzten Tagen gingen viele Buchungsanfragen ein. Viele Brautpaare haben das Kloster als Hochzeits-Location für sich entdeckt“, sagt Geschäftsführer Andreas Gravius. „An den Wochenenden, aber auch an den Wochentagen wurde Bronnbach zum Besuchermagnet“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

AdUnit urban-intext2

Gerade Gäste aus der näheren Umgebung seien wieder auf das Kloster aufmerksam geworden und hätten sehen wollen, in welchen Räumen „die tollen Aufnahmen“ entstanden sind. Insbesondere wurde nach der Fruchtscheune gefragt, berichtet Hausmeister Fabian Albert. Mit seiner wunderschönen Kulisse habe Bronnbach bei vielen Zuschauern Interesse geweckt. Selbst wenn nur ein Bruchteil der digitalen Besucher zu realen Besuchern werden, freue sich das Klosterteam und die Pächterfamilie über jeden Gast, der „trotz oder gerade wegen des für Bronnbach untypischen Formates das Kulturdenkmal besucht“.

Gerade an letzterem hatte sich die Diskussion unter den Lesern der Fränkischen Nachrichten entzündet. „Ich bin sprachlos. Nein, bin erschüttert. Was ist aus dem Kloster Bronnbach geworden?!“, fragte beispielsweise Clarry Bartha, ehemalige künstlerische Leiterin und erste Vorsitzende des Förderkreises Bronnbacher Klassik. Zu ihrer Zeit hätten sich Landrat und Kulturbeauftragte noch mit vielen Verboten zu Bewahrern des kulturellen und baulichen Erbes des Klosters aufgeschwungen.

AdUnit urban-intext3

„Ich habe mit den sich im Grab umdrehenden Mönchen mitgelitten“, heißt es in einer anderen Leserzuschrift. Oder: „Verantwortliche, welche diesem ehrfurchtslosen Treiben im Kloster Bronnbach mit zugestimmt haben, sollten aus Scham ihren Hut nehmen. Unser schönes, auch sehr christlich geprägtes Taubertal bekommt einen nicht wieder gutzumachenden schlechten Anstrich in Sachen Kultur.“

AdUnit urban-intext4

Andreas Gravius, Pächter der Klostergastronomie, äußerte dagegen sein Befremden über „die Art und Weise, in der der aktuelle und der ehemalige Landrat angegriffen werden“. Beide hätten sich in den letzten Jahrzehnten vorbildlich für das Kloster engagiert und es zu einer touristischen Perle des Taubertals gemacht. „Auch das Kulturgut Bronnbach muss finanziert werden, der Kostendruck im Kreis ist permanent zu spüren. Die Fernsehaufnahmen waren eine elegante Möglichkeit, den Steuerzahler und die Kreiskasse erheblich zu entlasten“, so Gravius.

Tradition mit Neuem verbinden

Eine andere Leserin, die ebenfalls betont, die RTL-Sendung ansonsten nicht zu sehen, bezeichnete die Aufzeichnung als „eine Chance, diese unglaubliche Leistung der Zisterzienser Mönche darzustellen, außerhalb einer Kultursendung“. „Ich war darüber sehr erfreut und glücklich.“ Ähnlich äußerte sich Diakon Reiner Thoma, der den jährlichen Motorradgottesdienst im Kloster organisiert: „Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar für die Möglichkeit, Tradition mit Neuem verbinden zu wollen!“ kab/lra

Info: Ein Video zu diesem Thema ist auf unserer Homepage unter www.fnweb.de abrufbar.