Wertheim. Weltweit haben am Freitag Bürger und Aktivisten für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze demonstriert. Auch die Wertheimer Fridays-for-Future-Gruppe in Wertheim beteiligte sich. Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises forderten die Umweltschützer eine konsequente Umsetzung statt leerer Versprechen.

Die Emissionen müssten rasch gesenkt werden, um die Erderhitzung auf maximal 1,5-Grad-Celsius zu begrenzen. Aufgrund der Pandemie wurde in Wertheim digital gestreikt. Die Aktivisten trugen sich am Freitag in die Online Streikkarte ein und nahemn so am Protest teil.

Die Wertheimer Umweltschützer machen sich für Artenschutz stark. © dpa/Sommer

Marjell Hartmann, Aktivistin bei Fridays for Future Wertheim, ergänzt: „Die Klimakrise betrifft schon heute tausende Menschen weltweit. Die akute Umweltzerstörung ist schon die Hölle, wir müssen jetzt handeln. Nach dem letzten Corona-Jahr darf die Zerstörung nicht weitergehen und Emissionen steigen. Wir müssen Veränderung starten. Dann werden wir die Zukunft solidarisch und klimagerecht gestalten.“

Die Nahrungsnot- und somit das Sterben der Insekten sei ein ebenfalls unterschätztes Problem, das schwerwiegende Folgen für das ganze Ökosystem hat. Denn Insekten sind nicht nur Bestäuber sondern auch ein wichtiger Grundbaustein in der Nahrungskette für andere Lebewesen wie Vögel und Fledermäuse.

Das „Windschutzscheibenphänomen“ zeige, wie sehr die Insektenpopulation zurückgegangen ist. Deswegen ist es wichtig, für Lebensraum und ausreichend Nahrung für Insekten zu sorgen, um das Artensterben zu stoppen. „In unserer Region fehlt es nicht nur an Blumen für Bienen, auch andere Pflanzen sind wichtig für Insekten und gerade diese fehlen häufig,“ stellt Cedric Holmeier, Aktivist bei Fridays for Future Wertheim, fest.

Die traditionellen, artenreichen Wiesen bildeten durch ihr Angebot an Lebensräumen einen wichtigen Teil der Biodiversität. Diese gehe durch intensive Bewirtschaftung und ausschließliches Säen von Gras verloren. Insekten, Würmer und Kleintiere verlieren ihren Lebensraum, manche Wiesenpflanzen sind von Aussterben bedroht. Die Vielfalt in der Natur sei für die Menschen wichtig. Nur durch das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren wie Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen, welche die Luft reinigen, fruchtbare Böden und ein angenehmes Klima spenden, können Menschen überleben.

„Wir Menschen haben die Zukunft in der Hand“, schreiben die Wertheimer Aktivisten und wollen Tipps geben, wie man Balkon oder Garten für Insekten und Bienen ansprechender gestaltet: Blumen wählen, die den Tieren Nahrung spenden, zum Beispiel Kapuzinerkresse, Ringelblume, Rosen, Lavendel, Sonnenblumen, Oregano und Minze; die meisten Pflanzen benötigen keine chemischen Mittel zum Gedeihen; beim Kauf von Blumenwiesen Saatgut gelte es zu beachten, dass es aus heimischen Pflanzen besteht, dennoch sei eine große Artenvielfalt wichtig; Insektenhotels bieten Zufluchtsorte für Insekten. fff