„Kleiner Bauernmarkt“ am Samstag

Wertheim. Zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr lockt der „Kleine Bauernmarkt“ am Wochenende an den Mainplatz: Am Samstag, 21. August, präsentieren Händler unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Abstands- und Hygienevorschriften von 10 bis 18 Uhr ihre regionalen Produkte. Wie schon bei den letzten zwei Terminen ergänzt der „Kleine Bauernmarkt“ das samstägliche Wochenmarktangebot auf dem Marktplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vielfalt der Direktvermarkter, Selbsterzeuger, Hobbykünstler und Gewerbetreibenden aus der Region reicht von landwirtschaftlichen Erzeugnissen über Himbeeren, Honig, Käse und Wurstspezialitäten, selbst Eingemachtem bis hin zu Handarbeiten, Strickwaren, Holzartikeln, Spirituosen und vielem mehr. Ab 12 Uhr besteht für Besucherinnen und Besucher des Marktes dann die Möglichkeit, sich bei Livemusik für ein Glas Wein, Champagner oder einen Crêpe niederzulassen.

Marktzeiten verlängert

Der „Kleine Bauernmarkt“ wird vom „Grünen Markt“ auf dem Marktplatz begleitet. Die Stammhändler verlängern ihre Marktzeiten und werden voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden vor Ort sein.

Der große Bauernmarkt, der traditionell am ersten Novembersonntag stattfindet, gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen der Großen Kreisstadt. Da im Corona-Jahr 2020 die Großveranstaltung nicht durchgeführt werden konnte, hatte die Stadtverwaltung ein neues Konzept erarbeitet und mehrere kleine Bauernmärkte auf dem Mainplatz veranstaltet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Konzept kam bei Markthändlern und Besuchern so gut an, dass der „Kleine Bauernmarkt“ auch 2021 veranstaltet wird. Nach zwei Märkten im Juni und Juli folgt am Samstag der vorerst letzte „Kleine Bauernmarkt“ in diesem Jahr. Für den traditionellen großen Bauernmarkt stehen die Zeichen derweil gut, dass er planmäßig am verkaufsoffenen Sonntag, 7. November, stattfinden kann, heißt es aus der Stadtverwaltung