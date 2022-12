Kleine Umfrage in Wertheim und Kreuzwertheim: Manchen reicht auch eine Wunderkerze

Wertheim/Kreuzwertheim. Der Jahreswechsel wird von vielen Menschen auf besondere Weise gefeiert. Wir haben Bürgerinnen und Bürger in der Region gefragt, wie sie den Jahreswechsel begehen und welche Rolle für sie das Zünden eines Feuerwerks dabei spielt (siehe dazu auch weitere Berichte auf dieser Seite).

Noch nie selbst geböllert

Stefanie Arz aus Homburg ist Leiterin des Wertheimer Grafschaftsmuseums. Sie wird Silvester zusammen mit ihrer Familie sowie Freunden feiern. Um Mitternacht will sie dem Feuerwerk in der Ortschaft zuschauen, erklärte sie.

Ihre Familie habe noch nie selbst geböllert, auch mit ihren Kindern nicht: „Mit Wunderkerzen waren wir zufrieden.“

Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma verbringt den den Jahreswechsel zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern. Früher habe er selbst Feuerwerksraketen geschossen, heute brauche er das nicht mehr, bekannte er und betont: „Wir schauen uns lieber das Feuerwerk auf Wertheimer Seite an.“ Von seinem Haus am Main hat er einen guten Blick darauf. Das Haus war früher einmal ein Hausboot. „Ich läute um Mitternacht dessen Schiffsglocke“, freut sich der Kreuzwertheimer. Das Bleigießen gehört bei den Thomas ebenso zum Silvesterabend dazu wie das gemeinsam Raclette-Essen.

Vor dem Feiern mit der Familie ist Klaus Thoma allerdings noch dienstlich gefordert. Der Männergesangverein veranstaltet am Nachmittag des Silvestertags sein Neujahrssingen. Dabei halte er eine Jahresabschlussrede, berichtete er abschließend.

Patrick Tschürtz, ist der neue Ortsbeauftragte des THW Wertheim. Er feiert „Silvester mit Freunden im kleinen Kreis.“ Geplant seien für den Abend Raclette und Brettspiele, sagte er. Eine große Silvesterfeier mit der THW-Mannschaft sei aktuell nicht geplant. „Möglicherweise wird hier noch kurzfristig was auf die Beine gestellt.“ Feuerwerk brauche er zu Silvester nicht. Daher kaufe er selbst auch keines. „Ich erfreue mich aber gerne am Feuerwerk, das andere abschießen.“

Jan Klüpfel aus Kreuzwertheim ist Gemeinderat, einer der Vorsitzenden des TSV Jahn Kreuzwertheim und stellvertretender Kommandant der örtlichen Feuerwehr. Wie für ihn und seine Frau der Silvestertag verlaufen wird, weiß er noch nicht. Denn: „Es ist unser erstes Silvester mit zwei Kleinkindern. Da ändert sich einiges. In den Jahren vor Corona haben wir mit einer festen Freundesgruppe immer an unterschiedlichen Orten gefeiert.“ Und da sie in der Clique „die einzigen mit Kindern sind, ist die Planung nicht ganz einfach, da die Interessen doch auseinander gehen.“ Sicher sei, es wird ein schönes Abendessen geben, in welchem Rahmen auch immer. Wie immer an Silvester werde er auch, den TV-Klassiker „Dinner for one“ anschauen.

Feuerwerk gehöre für ihn schon zu Silvester, erklärte Klüpfel. Man kenne es ja nicht anders. „Ich selber bin da allerdings nicht aktiv.“ Er verbinde damit keine Rituale oder sonstigen Dinge. Und da sei es ihm schlichtweg das Geld nicht wert, erklärte er. „Ich schaue mir ein schönes Feuerwerk gerne an, aber dazu braucht es meiner Meinung nach kein Amateurgeballere“.

Organisation durch Kommune

Für Klüpfel wäre ein öffentlich organisiertes Feuerwerk seitens der Kommune oder eines Profi-Anbieters ausreichend. „Und da wir ja momentan alle zum Energiesparen aufgerufen sind, wäre das für mich einer der ersten Punkte, an denen man dies ohne große private Einschnitte bewerkstelligen könnte.“

Stefan Tiederle ist Kommandant der Dertinger Feuerwehr. Er feiere Silvester mit seiner Familie zuhause, berichtete er. „Ich genieße es, ohne viel Jubel ins neue Jahr zu gleiten.“ Unbedingt dazu gehört auch für ihn „Dinner for one“. Zum Thema Feuerwerk stellte er fest: „Ein paar Lichteffekte gehören dazu. Ich bevorzuge aber Raketen und Ähnliches. Böller und Knaller sind nicht so meins.“ Allerdings genieße er es, einfach nur zuzusehen. „Ich feuere selbst kein Silvesterfeuerwerk ab. Dann hat man ja keine Zeit zum Schauen und Genießen.“

Tiederles größter Wunsch für die kommende Silvesternacht ist, dass möglichst nichts passiert und „wir und die anderen Kameraden der Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und Rettungsdienste nicht oder wenn dann nur zu Kleinigkeiten ausrücken müssen.“