Die Königin der Instrumente und das Instrument der Könige geben sich auch in diesem Sommer wieder ein Stelldichein in der Klosterkirche Bronnbach und eröffnen am Samstag, 7. August, um 19 Uhr die Konzerte im Rahmen der Bronnbacher Klassik.

Das renommierte Duo Bernhard Kratzer-Paul Theis präsentiert glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose

...