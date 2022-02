Kitas in Wertheim extrem belastet

Wertheim. Die Sehnsucht der Menschen nach Lockerungen wird nach fast zwei zermürbenden Jahren der Pandemie spürbar größer – andererseits infizieren sich in der Region Tag für Tag hunderte von Menschen. Gerade bei den Kleinsten sind die Zahlen so hoch wie nie zuvor – mittlerweile stoßen auch viele Einrichtungen an ihre Grenzen: Kindergärten und Schulen sind seit Wochen extrem belastet, denn natürlich sind in der Folge auch die Erwachsenen gefährdet, sei es zuhause oder eben direkt in der Einrichtung.

Uwe Schlör-Kempf, Referatsleiter Bildung und Familie bei der Stadt Wertheim, berichtet in einem aktuellen FN-Film über die derzeitige Situation in den Einrichtungen, „die bis dato natürlich sehr belastend ist. Im Moment können wir noch viele Einrichtungen aufrechterhalten, müssen nur wenige Gruppen schließen – aber wir stoßen schon stark an Grenzen und müssen im laufenden Betrieb sehr innovativ sein.“ Von den 23 Einrichtungen für institutionelle Betreuung im Stadtgebiet Wertheim sind fünf in kommunaler Hand, es gibt zwei Vereins-Kitas und verschiedene kirchliche Träger. Das ist deshalb von Bedeutung, weil anders als bei Schulen jeder Träger selbst für die Testungen verantwortlich ist. In Wertheim ist das mittlerweile allerdings einheitlich geregelt: Die Stadt Wertheim organisiert einheitliche Testreihen für alle – alleine im ersten Quartal werden um die 50 000 Tests an die Einrichtungen ausgegeben. In Wertheim hofft man, dass der Scheitel der Omikron-Welle bereits überschritten ist. Trotzdem sind weitere Impftermine geplant – möglicherweise auch mit dem neuen Impfstoff Novavax.

