Wertheim/Main-Tauber-Kreis. Zum zweiten Mal fand die Bezirksjugendsynode online statt. Knapp zwanzig Personen tauschten sich per Zoom über aktuelle Entwicklungen in Kirche und Jugendarbeit aus.

Die Jugend-Synodale Alexandra von Lindern führte durch die Sitzung. Besonders willkommen geheißen wurde die neue Sekretärin Carolin Pfeifer. Sie unterstützt Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff in seiner Arbeit im Jugendbüro.

Landesjugendpfarrer Jens Adam war der Referent des Abends. © Petra Herold

Als Referent nahm Landesjugendpfarrer Jens Adam an dem Meeting teil. Er gab Impulse zum Thema: Warum ist Kinder- und Jugendarbeit auch in der Zukunft wichtig? Was bedeutet das für die konkrete Arbeit vor Ort?

Nach einer Vorstellungsrunde gab Alexandra von Lindern dem Landesjugendpfarrer das Wort. Sehr persönlich schilderte er, was der Glaube an Gott für ihn bedeutet. „Der christliche Glaube ist unglaublich bereichernd. Ich möchte mit anderen gemeinsam unterwegs sein und vom Glauben an Jesus reden.“

In Zukunft muss die Kirche mit weniger Menschen und weniger finanziellen Mitteln zurechtkommen. Laut Adam stellen sich die zentralen Fragen:

Was ist ein Alleinstellungsmerkmal der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit? Wie können Angebote gelingen, die auch für junge Menschen attraktiv sind?

Adam regte dazu an, die bestehenden kirchlichen Formate genau unter die Lupe zu nehmen und zu fragen: Wie wirken sie auf Menschen, die bisher keinen Zugang zu Kirche haben? Wie wirken Sprache und Musik auf Menschen, die eher selten kirchliche Angebote wahrnehmen?

Viele Online-Veranstaltungen

Die Zeit der Pandemie war durch viele Online-Veranstaltungen geprägt. In Lauda gibt es eine neue Andacht per Zoom. Die sogenannte „Kraft-Tank-Stelle“ findet donnerstags um 19 Uhr unter folgendem Zoom-Link https://zoom.us/j/2725484581 statt.

Doch nicht nur in der virtuellen Welt gab es neue Ideen, die mit viel Engagement durchgeführt wurden und werden. Alle Teilnehmer konnten von Erfahrungen mit Kirche berichten, die sie in der Corona-Zeit gemacht hatten.

In der Emmaus-Gemeinde bekam jedes Kind ein Paket gebracht. In Bestenheid sind Kinder-Gemeindebriefe geplant.

Auch in der Konfirmandenarbeit werden neue Wege beschritten, um mit Konfirmanden gut in Kontakt zu bleiben. Neben Online-Unterricht bekommen die Jugendlichen auch Material direkt nach Hause gebracht. So gestalteten die Teenager zuhause Abendmahlsteller, teilweise mit Unterstützung der Familie. Andere bekamen Kerzen und Segensbänder.

Bezirksjugendpfarrerin Laura Breuninger und Diakonin Petra Herold berichteten von wertvollen Begegnungen, die an den Haustüren stattfanden. Der Kontakt zu den Familien konnte durch solche Aktionen gestärkt werden.

Doch trotz neuer Ideen hat natürlich auch vieles schmerzlich gefehlt. Jugendmitarbeitende merken an, dass ihnen neben persönlichen Begegnungen und Austausch vor allem das gemeinsame Singen und Beten vermissen.

Dekanin Wibke Klomp erzählte von Online-Angeboten, die es im Bereich der Musik gibt. Die Chorproben des Kinder- und Jugendchores der Stiftskirche mit Bezirkskantorin Katharina Wulzinger finden per Zoom statt. Außerdem gibt es ein Singangebot der Landeskirche mit KMD Achim Plagge, jeweils donnerstags im März um 19 Uhr unter dem Link https://bit.ly/38Qu7Ek.

Seit März gibt es in allen Gemeinden des Kirchenbezirks Wertheim wieder Präsenz-Gottesdienste. Viele freuen sich darauf schon sehr.

Gottesdienste abrufbar

Auf der Homepage unter www.kirchenbez-wertheim.de gibt es weiterhin aktuelle Online-Gottesdienste und Andachten zu den jeweiligen Sonntagen des Kirchenjahres.

Alexander Kirchhoff nimmt die Gottesdienste auf. Sehr zeitintensiv ist das anschließende Bearbeiten des Filmmaterials. Unterstützt wird Kirchhoff dabei von Annelie Vestner. Sie macht ihr freiwilliges soziales Jahr bei der Bezirksjugend Wertheim. Online-Angebote erreichen auch Menschen, die keinen Gottesdienst in einer Kirche besuchen würden. In virtuellen Kleingruppen tauschten die Jugendmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich darüber aus, welche Bedeutung die kirchliche Jugendarbeit im Leben des Einzelnen haben kann.

Prägender Charakter

Viele haben bereits in der Kindheit den Kindergottesdienst besucht oder beim Krippenspiel mitgemacht. In der Konfirmandenzeit können diese Erlebnisse mit Kirche vertieft werden.

Besonders Freizeiten haben prägenden Charakter, da hier oft sehr intensive Erfahrungen gemacht werden und neue Freundschaften entstehen.

Nicht zuletzt hilft der christliche Glaube bei den Fragen „Welchen Sinn hat mein Leben? Was ist meine Aufgabe?“ Auch wenn ich mal scheitere, bin ich bei Gott trotzdem wertgeschätzt. Leben gelingt nicht immer, trotzdem ist es wertvoll. Dieses Wissen kann helfen, auch schwierige Zeiten und Brüche, die fast jeder einmal erlebt, zu bewältigen.

Anfang und Ende der Online-Sitzung gestaltete Bezirksjugendpfarrerin Laura Breuniger mit einer Andacht. pm