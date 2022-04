Blockbuster - „King Richard“, für den Will Smith gerade den Oscar als Bester Hauptdarsteller bekommen hat, läuft am Dienstag und am Mittwoch um 19.45 Uhr „King Richard” am 5. und 6. April im Roxy-Kino zu sehen

Förderte schon früh die Tennis-Karriere seiner Töchter: Richard Williams, Vater der äußerst erfolgreichen Schwestern Venus Serena, denen er trotz hartem Training die Kindheit bewahren wollte. © Paramount