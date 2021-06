Wertheim. Die Forscherkids des Stadtjugendrings Wertheim bieten in Zusammenarbeit mit der SRH Fernhochschule Riedlingen erneut eine Kinderuni via Videokonferenz. Das Thema lautet „Zusatzstoffe in Lebensmitteln“. Der Vortrag findet am Samstag, 10. Juli, von 10.30 bis 12 Uhr online statt.

Dozentin ist Dr. Bianca Müller, Professorin für Ernährungswissenschaft und Lebensmitteltechnologie an der SRH Fernhochschule Riedlingen. In der Kinderuni gibt es einen interessanten Einblick in die Lebensmitteltechnologie. Die Dozentin nimmt die Juniorstudenten mit auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Zusatzstoffe. Die Kinderuni richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Eine Anmeldung unter www.forscherkids-wertheim.de ist erforderlich. Anmeldestart ist Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. pm