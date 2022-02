Kindertagesstätte freut sich über neue Spielgeräte

Sachsenhausen. Nachdem die Sachsenhäuser Kerwe im vergangenen Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, organisierte der Turnverein Sachsenhausen eine „Schnitzel to go“-Aktion. Pro verkauftem Schnitzel spendete der Verein eine Geldsumme an die ortsansässige Kindertagesstätte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser Tage überreichte die Vereinsvorsitzende Andrea Weimer die Spende in Form einer Wippe und weiteren Spiel- und Sportgeräten an die Kita-Leiterin Heike Schumacher. Bei den Kindern war die Freude groß, sie probierten die neuen Geräte gleich begeistert aus.

„Mit der ,Schnitzel to go’-Aktion haben wir eine gute Möglichkeit gefunden, unsere Traditionsveranstaltung in abgewandelter Form durchzuführen und mit einem guten Zweck verbinden zu können. Wir freuen uns über den großen Zuspruch aus der Bevölkerung, so dass wir heute eine großzügige Spende überreichen können“, so Andrea Weimer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2