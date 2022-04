Kinderpsychologin: Das Kind entscheidet, wie es trauert

Wertheim. Sterben ist ein Thema, mit dem sich viele Erwachsene nur sehr ungern auseinandersetzen. Über die Sichtweise und Unterstützungen für Kinder im Umgang mit dem „Tabuthema Tod“ ging es am Dienstag in der „Elternkompass“-Reihe im Sitzungssaal des Rathauses.

Wenn der Vater bei einem Unfall verunglückt oder ein Geschwisterkind unheilbar krank ist, prägen diese Ereignisse das Leben der Angehörigen tiefgreifend. Dabei kann sich die Sichtweise betroffener Kinder jedoch fundamental von denen Erwachsener unterscheiden, erklärte Dagmar Pfeuffer vom Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken. Die Psychologin ist dort seit zehn Jahren tätig, in den letzten vier Jahren als Koordinatorin. Sie gestaltete den Abend gemeinsam mit der Erzieherin Ute Geiger. Eine zentrale Botschaft des Abends: „Kinder trauern anders.“

Ausgehend von den Fragen und Gedanken der Anwesenden, hauptsächlich Fachpersonal aus dem Kinder- und Jugendbereich, aber auch persönlich Betroffene, entwickelte sich ein offener Austausch über mögliche Herangehensweisen. Denn auch wenn bestimmte Leitlinien eine gewisse Orientierung bieten, gibt es kein „Schema F“. Sich als Erwachsener eigenen Ängsten und Haltungen bewusst zu werden, sei dabei eine wichtige Voraussetzung, um Kindern in Trauersituationen geeignete Unterstützung zu bieten. „Wir Erwachsene sind der Knackpunkt. Alles, was in uns ist, übertragen wir auf die Kinder“, erklärte Pfeuffer.

Am schlimmsten sei es, Kinder von dem Thema komplett fernzuhalten. „Sie brauchen einen Platz und Rahmen, in denen das Thema kommen darf“, appellierte die Psychologin. Da enge Familienangehörige in Trauersituationen jedoch oftmals selbst sehr belastet sind, steige die Bedeutung von anderen Bezugspersonen wie Lehrern, Schulsozialarbeitern oder Nachbarn. Transparenz und Einbezogensein seien wichtig, beispielsweise durch das gemeinsame Gedenken am Todestag. Auf welche Art es jedoch trauert, müsse dem Kind überlassen werden. So sollte es seine Entscheidung sein, ob es an der Trauerfeier und an der Bestattung teilnimmt oder nicht.

Die Trauerreaktionen sind natürlich individuell unterschiedlich und von den Entwicklungsstufen abhängig. „Traurigsein“ sei eines der wenigen Gefühle, die Menschen bereits ab Geburt fühlen können. Bei Kleinkindern äußere sich dies auch in körperlichen Beschwerden wie Bauchschmerzen. Auch seien häufig Entwicklungsrückschritte zu beobachten, wie zum Beispiel das Wiedereinnässen. Wenn man Kindern dann aber signalisiere, dass dies in der Situation eine völlig normale Reaktion sei, höre dies in der Regel nach ein paar Wochen wieder auf.

Eine Besonderheit im jungen Alter ist, dass selbst Grundschulkindern oft noch die Worte fehlen, um ihre Gefühle ausdrücken zu können. Handpuppen oder Stimmungsbarometer können dabei helfen, sich nonverbal mitzuteilen. Besonders gelte es, Kinder davor zu schützen, die Verantwortung für Geschwister oder Elternteile zu übernehmen. Versprechungen oder Schönmalerei, wie „Die Oma ist nur eingeschlafen“, seien zu vermeiden, da solche Bilder sogar Angst vor dem Einschlafen hervorrufen könnten.

Besonders wichtig sei für Kinder die Aufrechterhaltung der gewohnten Tagesstruktur. Auch nach einem Trauerfall sollten Kinder weiter in die Kita gehen. In der Schule wolle das Kind dann nur der „normale Paul“ sein und auch unbeschwerte Momente erleben. „Pfützenhüpfen“ nennt die Psychologin das Verhalten, wenn ein Kind in einem Moment noch tieftraurig ist, um kurz darauf mit den Freunden Fußball zu spielen. Wie viele Gespräche und Zuwendung hilfreich sind, wisse das Kind meist am besten – und vor allem auch zu welchem Zeitpunkt.

Im Gegensatz zur früher tiefenpsychologisch geprägten Lehrmeinung sei man heute der Ansicht, dass man nicht „alles“ hochholen müsse. So könne es auch sein, dass Kinder erst im jungen Erwachsenenalter zu einer Aufarbeitung bereit sind. Dasein, zuhören und jederzeit den Raum bieten, seien die wichtigsten Unterstützungen für das Kind. Und so ermutigt Pfeuffer durchaus auch zu Gelassenheit: „Die Seele lässt schon das an die Oberfläche, was bewältigt werden muss“. kg

