Kindern Zutrauen vermitteln

Wertheim. Wie kann man umgehen mit Kindern, die schon früh durch aggressives Verhalten auffallen? Darüber diskutierte Diplom-Pädagogin Ute Fuchs am Donnerstag mit den Teilnehmerinnen in der Online-Veranstaltung der Reihe „Elternkompass“.

Aus Ärger über das verwehrte Spielzeug gerät der dreijährige Paul auf dem Spielplatz so arg in Wut, dass er einem anderen Kind in den Arm beißt. Vorfälle wie diesen kennt wohl jeder, entweder von seinem eigenen Nachwuchs oder aus seinem Umkreis. Welches kindliche Verhalten noch als normal zu bewerten ist und wie man professionell damit umgehen kann, diskutierten die Mütter und Erzieherinnen nach den Erläuterungen der Expertin von der Caritas unter dem Veranstaltungstitel „Hauen, beißen, treten bei Kita-Kindern – normal oder auffällig?“.

Kinder mit herausforderndem Verhalten seien im Kita-Alter die Ausnahme, betonte Fuchs einleitend. In den meisten Fällen lägen auffällige Verhaltensweisen mehr in einer fehlenden Körperwahrnehmung als bewusstem Störverhalten begründet. Jedoch müsste auch hier frühzeitig gegengesteuert werden, da sich dieses Verhalten im Übergang zum Grundschulalter manifestieren könne. Dabei sei ein ressourcenorientierter Blick von zentraler Bedeutung. Denn gerade Kindergartenkinder hätten enorm viele Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Aufgrund der damit verbundenen Anforderungen sei es nicht selten, dass Kinder Schwächen in dem einen Entwicklungsbereich durch andere Stärken ausgleichen könnten.

Dem systemischen Ansatz zufolge müsste jegliches Verhalten in einem Gesamtkontext gesehen werden. Statt unerwünschtes Agieren zu bestrafen, solle nach dem Auslöser dafür gesucht und auf das Bedürfnis des Kindes geschaut werden. Hinter dem Beißen seines Geschwisterkindes könnte auch der Wunsch nach mehr mütterlicher Zuwendung stecken. Prinzipiell müsse immer das gesamte Umfeld in die Beobachtung mit einbezogen werden.

Statt der Frage nach der Ursache („Warum“) müsse die Frage nach dem Bedürfnis („Wofür“) im Vordergrund stehen. Dabei gehe es darum, herauszufinden, was das Kind bewegt, und ihm zuzutrauen, die Situation anders als mit aggressivem Verhalten zu lösen. Statt mit einem defizitorientierten „Hör auf damit!“ könne man dem Kind durch ein ressourcenorientiertes „Mach es anders!“ Zutrauen vermitteln – was im Alltag häufig zu selten geschehe.

Im eingangs geschilderten Fall des kleinen Paul könnte man statt zu motzen zum Beispiel fragen, was passiert sei. Denn auch der richtige Umgang mit Frustrationserlebnissen und Konfliktlösestrategien muss gelernt werden. Und dabei können Erwachsene hilfreich sein – sowohl als Gesprächspartner als auch als Rollenvorbilder. kg