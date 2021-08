Kindergartenkinder können ins Mesner-Haus einziehen

Külsheim. Das Mesner-Haus in Külsheim wurde in den vergangenen sechs Monaten so vorbereitet, dass nach den Sommerferien eine weitere Gruppe des katholischen Kindergartens St. Elisabeth Külsheim dort betreut werden kann. Bürgermeister Thomas Schreglmann sowie Heiko Wolpert und Bernd Greß vom städtischen Bauamt machten sich am Mittwoch in den tags zuvor fertiggestellten Räumlichkeiten ein umfassendes Bild von den erfolgten Arbeiten.

Der Rathaus-Chef stellte dabei fest, dass es erfreulicherweise in der Stadt steigende Geburtenzahlen und mittelbar eine größere Nachfrage nach Kindergartenplätzen gebe. Dies hatte zur Folge, dass der katholische Kindergarten Külsheim nun um eine weitere Gruppe vergrößert wird.

Man habe sich Varianten überlegt, so Schreglmann, wie der notwendige Platzbedarf gedeckt werden kann. Eine Containerlösung auf dem Schlosshof oder die Nutzung des großen Saals in St. Elisabeth wären jeweils mit Einschränkungen einhergegangen. Schließlich habe sich das Augenmerk auf das leerstehende Mesner-Haus in der Nähe des jetzigen Kindergartens gerichtet.

Zur Nutzung des Gebäudes für die Kindergartenkinder mussten verschiedene bauliche Auflagen erfüllt werden müssen. Um die erforderliche Fläche zu erreichen, ist ein Mauerdurchbruch erfolgt.

Eingebaut wurden beispielsweise kindgerechte Toiletten, der Klemmschutz an den Türen, die Verkleidung der Heizkörper, Sicherheitsglas in die Türen, eine kindgerechte Küche, Rauchmelder und als zweiter Rettungsweg eine Rutsche nach draußen.

Eine Herausforderung sei gewesen, so der Bürgermeister, dass die Gruppe eigentlich erst im Januar 2022 gebraucht werde, dann aber keine Erzieherinnen auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden. Deshalb starte die neue Gruppe schon in knapp zwei Wochen mit fünf Kindern. Die Zahl werde jedoch auf 18 bis 20 Mädchen und Jungen im Alter von über drei Jahren (Ü3) wachsen. Der obere Stock stehe den Erzieherinnen für die Erledigung verschiedener Aufgaben zur Verfügung.

Die neuen Räume werden für den katholischen Kindergarten St. Elisabeth übergangsweise genutzt, bis dieser an seinen künftigen Standort in der Bürgermeister-Kuhn-Straße 9 übersiedelt. Geplant ist der Umzug für Anfang 2023. Der katholische Kindergarten St. Elisabeth hat somit in Kürze fünf Gruppen: zwei Krippen- und drei Ü3-Gruppen.

Die katholische Kirche stellte das Gebäude zur Verfügung, die Umbaukosten von etwa 40 000 Euro werden komplett von der Stadt Külsheim bezahlt.

Der Einzug der neuen Gruppe in das bisherige Mesner-Haus ist am 30. August vorgesehen. hpw