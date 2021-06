Kindergarten hat für die Höhefelder Priorität

Höhefeld. Die Tagung des Ortschaftsrates Höhefeld am Mittwochabend im Bürgerhaus war Corona-bedingt die erste seit elf Monaten. Ortsvorsteher Christian Stemmler begann die Tagesordnung vor 16 anwesenden Bürgern, mit einem Rückblick in das Jahr 2020. Zwei öffentliche und vier nicht-öffentliche Sitzungen seien abgehalten worden. Zahlreichen Jubilaren und Jubelpaaren wurden Glückwünsche überbracht.

Hinsichtlich der Arbeiten am Spielplatz „am Bürgerhaus“ ließ Stemmler wissen, bei einer Überprüfung sei die Dachkonstruktion des Spielturms beanstandet und durch ein neues Dach ersetzt worden. Der Ortschaftsrat habe sich für die Anschaffung eines Sonnensegels entschieden, der Sand im Sandkasten werde ausgetauscht. Da der vorhandene Ballfangzaun am Basketballfeld nicht mehr den aktuellen Vorschriften entspreche, habe der Ortschaftsrat entschieden, einen neuen Zaun aufzustellen.

Im Ortschaftsrat Höhefeld notiert Ortsvorsteher Christian Stemmler informierte, die Bäckerei Steinruck aus Dörlesberg habe auch für das Jahr 2021 die Genehmigung erhalten, ihre Backwaren und Lebensmittel weiter mit ihren Fahrzeugen anzubieten, wie gewohnt immer mittwochs. Die Bewerbung des Projekts „Bewegungsparcours und Natur-Erlebnis-Pfad“ an einem Ideenwettbewerb des Landesministeriums für ländlichen Raum ist zwar leider nicht berücksichtigt, dennoch wolle man seitens der Ortsverwaltung weiterhin die Entwicklung der Fläche des alten Sportplatzes vorantreiben. Ideen bestünden in Richtung Pump-Track-Bahn für Kids, Boule-Platz oder Beachvolleyball-Feld. Der Ortsvorsteher erklärte, die Stadtverwaltung sei derzeit in der Vorbereitung zur Jagdverpachtung 2022. Aus Höhefeld hätten sich die Pächtergemeinschaft um Matthias Roos für das Revier I gemeldet, für das Revier I Vater und Sohn Fiederling. Dies sei für die Höhefelder Jagdflächen als positiv zu bewerten. Die Ausarbeitung der Vorlagen könne wohl bis September abgeschlossen sein. Stemmler sagte zur Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen am Hauptring im November, es habe nur geringfügige Überschreitungen gegeben. Stemmler bedauerte, dass sich der Jugendtreff „Freudenhaus“ mit der Öffnung noch ein wenig gedulden müsse. Er sei optimistisch, was die kommenden Monate betreffe. Der Ortsvorsteher erläuterte, die Arbeiten der Telekom in den letzten Wochen im Ort seien abgeschlossen. Diese habe zugesichert, über schnelles Internet könne verfügt werden. Er bat, dies jeweils zu prüfen. Der Ortsvorsteher äußerte, ab Anfang Juli werde er wieder regelmäße Sprechstunden in der Ortsverwaltung durchführen. Ab sofort werde die Ortsverwaltung regelmäßig am Mittwochmittag ab 14 Uhr durch die städtische Angestellte Karin Gistel besetzt sein. Im Juli 2022 findet das 50-jährige Jubiläum des SV Höhefeld mitsamt der Fußball-Stadtmeisterschaften statt. Eine solche Veranstaltung könne nur mit Unterstützung des Dorfs und durch andere Vereine gelingen. Am 16. September kommt der Oberbürgermeister im Rahmen der Reihe „Rathaus vor Ort“ ins Dorf. Vorgesehen seien ein Gespräch mit der Ortsverwaltung und Ortschaftsrat, ein Rundgang sowie eine Bürgerversammlung. Stemmler verwies auf die Veranstaltung mit Dave Davis am 9. Oktober um 19 Uhr im Bürgerhaus. Der Kartenvorverkauf beginnt ab Juli. Die Eröffnung des Spielplatzes „Untere Dorfwiesen“ findet am Sonntag, 27. Juni um 14 Uhr statt. Ein Bürger hinterfragte, ob am Freizeitplatz Duschen und sanitäre Anlagen entstehen könnten. Laut Ortsvorsteher soll die Hütte saniert werden. Sanitäre Anlagen seien für 2023 vorgesehen. hpw

Zudem werden in Kürze zwei Hundekotbeutel-Spender montiert: Die Standorte seien zum einen direkt am Löschweiher an der Strüth, zum anderen im Bereich der Luthereiche.

Zwar sind Löschweiher nach der Aussage des Kommandanten der örtlichen Feuerwehr Löschweiher zur Brandbekämpfung nicht immer zwingend erforderlich. Dennoch werde die Feuerwehr versuchen, beide Löschweiher weiterhin in Stand und für eine Wasserversorgung bereit zu halten. Der Löschweiher an der Strüth verliere seit längerem Wasser, die genaue Ursache sei nicht bekannt.

Stemmler berichtete von Arbeiten, die am Bürgerhaus durchgeführt wurden beziehungsweise noch anstehen. Offen sei beispielsweise das Thema Wlan im Bürgerhaus. Sollte dieses in den kommenden Monaten wieder stärker frequentiert werden, werde sicherlich eine Lösung erarbeitet.

Stemmler nahm Stellung zum aktuellen Stand zum „Neubaugebiet Untere Dorfwiesen“. Zuzug sei auch für Höhefeld ein wichtiger Bestandteil, um Strukturen und Vereine weiter am Leben zu erhalten und zu sichern. Aktuell seien acht von zehn Bauplätzen verkauft. Der Notartermin für den neunten Bauplatz für Juli terminiert.

Ortskern nicht aus Augen verlieren

Der Ortschaftsrat habe sich in der jüngsten nicht-öffentlichen Sitzung einstimmig dazu entschieden, der Stadt Wertheim einen Empfehlungsbeschluss zur Erschließung weiterer Bauplätze in Höhefeld zu geben. Das erste Gespräch mit der Stadtplanung soll in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Derweil dürfe man den Ortskern nicht aus den Augen verlieren. Ihm sei wichtig, so der Ortsvorsteher, dass Höhefeld im kommenden Jahr in das Programm der innerörtlichen Entwicklung mit aufgenommen werde.

Stemmler gab den nicht-öffentlich gefassten Beschluss bekannt, dass der Ortschaftsrat einem Bauantrag zur „Geländeabgrabung Und-Aufschüttung für die Errichtung eines Regenauffangbeckens“ im Juli 2020 einhellig zugestimmt habe. Aufgrund diverser Bedenken direkter Anlieger sei es Mitte April 2021 zu einem Austausch aller Beteiligten vor Ort gekommen. Dabei wurde vermittelt, das Auffangbecken sammle Wasser, das für den Anbau für Gemüse benötigt werde. Es entstehe kein stehendes Gewässer, das Becken werde mit einem Zaun gesichert, der Wall in Richtung Straße soll bepflanzt werden, der Baubeginn sei im Jahr 2022 angedacht.

Zu den Haushaltsanforderungen für das Jahr 2022 äußerte der Ortsvorsteher, der Ortschaftsrat Höhefeld sei zum Entschluss gekommen, die höchste Priorität in 2022 liege auf dem Kindergarten. Die Platzkapazitäten seien voll ausgeschöpft, eine Aufnahme von weiteren Kindern wäre nur über Platzsharing möglich. Wichtig sei auch, dass die Ausnahmegenehmigung des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg für die Aufnahme von Kindern „U3“ Ende Dezember 2023 ende.

Die sehr erfreuliche Entwicklung, dass viele Kinder in den Kindergarten wollen, werde durch weiteren Zuzug sicherlich noch verschärft. Handlungsfelder seien also klar abzugrenzen, eine Sanierung inklusive Brandschutz sowie eine neue Raumbedarfsplanung für das 50 Jahre alte Gebäude nicht von der Hand zu weisen.

Konzept entwickeln

Deshalb wolle man gemeinsam mit der Stadt für 2021 einen Haushaltsansatz von 30 000 Euro erreichen, um in den nächsten Monaten ein Konzept zu entwickeln, das zu Höhefeld passe und finanziell darstellbar sei.

Der zweite Fokus liege in der Aufnahme in das Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“. Dritter Schwerpunkt könne die Erneuerung des Daches der vorhandenen Windschutzhütte am Freizeitplatz auf dem Neuberg sein. Dies werde sehr wahrscheinlich ein Gemeinschaftsprojekt mit der Feuerwehr Höhefeld werden. Als vierten Punkt könne man sich zwei Sonnenliegen am Panoramarundweg vorstellen, Mittel könnten über die „Leader“-Förderung beantragt werden. Darüber hinaus blieben die Sanierung der Bürgerhaus-Fassade und die Straße nach Kembach.