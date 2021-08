Kinder lernen in Grünenwört Selbstverteidigung

Grünenwört. Die Kunst der Selbstverteidigung erlernten am Montag sechs Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren. In der Turnhalle in Grünenwört brachte Hap-Ki-Do-Großmeister Michael Biffar gemeinsam mit seinem Assistenten Andreas Kirschig das Einmaleins der Selbstverteidigung. Dabei ging es um mehr als grundlegende Abwehrtechniken wie Schläge, Tritte und Hebeln. Auch verbale Deeskalationsmaßnahmen sowie Tipps und Tricks zum Eigenschutz wurden gemeinsam thematisiert. Die Veranstaltung war Teil der „Ferien für Entdecker“ des Stadtjugendrings Wertheim. Das wöchentliche Training findet in den Ferien immer mittwochs um 17 Uhr in Grünenwört statt. kg/Bild: Kai Grottenthaler

