Kinder im Ahrtal profitieren von Hilde Hocks Marmelade

Dörlesberg. Sage und schreibe 4000 Euro sind bei Hilde Hocks Marmeladen-Aktion für die Opfer der Flutkatastrophe zusammengekommen. Wie berichtet, hatte die Dörlesbergerin über mehrere Monate Marmelade gekocht und sie gegen Spenden feilgeboten.

Vor einigen Tagen nun reiste Hilde Hock mit ihrer Familie persönlich ins Ahrtal, um die Spenden zu überreichen. 2000 Euro gab es für die Evangelische Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Walporzheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Hilfe für Sportverein und Kita

Über weitere 2000 Euro durfte sich der SV Walporzheim freuen. Hilde Hock hatte sich zum Ziel gesetzt, mit den Erlösen traumatisierten Kindern zu helfen, ihnen einen gewissen Alltag zurückzugeben. Die Kita in Walporzheim will mit dem gespendeten Betrag unter anderem die Einrichtung wieder in Schuss bringen. Viele Sachen seien von der Flut weggespült worden, berichtete ein Vertreter des Elternausschusses bei der Übergabe.

Der örtliche Sportverein baut mit Hilfe der Spende das Angebot für Kinder und Jugendliche wieder auf, damit sie „ein bisschen Normalität erleben und ihre sportliche Heimat zurückbekommen“, sagte ein Vertreter des Vereins. Die Spendenübergabe in einem Versorgungszelt war ein eher schlichtes, aber emotionales Ereignis, wie auf einem Video auf Facebook zu sehen ist. Es gab herzliche Umarmungen.

Der Kontakt zu den Empfängern war über Wilhelm Hartmann zustande gekommen. Der Fuldaer ist seit Monaten im Ahrtal im Einsatz und bezeichnet sich selbst als „mobile Leitstelle“, denn vor Ort nimmt er Hilfsangebote entgegen, plant Abläufe und organisiert sie.

Schockierende Eindrücke

Familie Hock machte sich in Walporzheim ein Bild über die Aufräumarbeiten und die allgemeinen Zustände. „Es war ein Schock das zu sehen, obwohl sich in den letzten Monaten vermutlich schon viel getan hat, und trotzdem klebt der Matsch an allen Häusern. Viele Häuser sind immer noch nicht bewohnbar weil Heizung, Strom oder Kanalisation nicht funktionieren“, berichtet Tochter Christina. Zugleich sei man aber auch bewegt von der großen Hilfsbereitschaft gewesen: „Selbst sonntags wurde überall gewerkelt, geputzt, organisiert.“

Nach der Übergabe waren die Hocks im Versorgungszelt zum Essen eingeladen, bei dem die Gastgeber erzählten, wie sie die Katastrophe erlebten und wie die nächsten Schritte aussehen. „Der Zusammenhalt und die positive Einstellung beeindruckten uns sehr. Wir waren alle sehr berührt und sind mit vielen bewegenden Eindrücken nach Hause gefahren“, so Chrisitina Hock.

Die Familie bedankt sich bei den Spendern, vor allem bei der Freiwilligen Feuerwehr Dörlesberg, die mit ihrer Christbaumsammelaktion 520 Euro beitrug. Nach dem Besuch im Ahrtal wollen die Hocks dranbleiben: „Die Menschen benötigen Unterstützung. Jeder Euro, jede Hilfe, die direkt bei ihnen ankommt, ist so wichtig, denn es gibt noch jede Menge zu tun“, meint Christina Hock.