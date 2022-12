Kinder erzählen die Geschichte von Jesu Geburt

Bettingen/Rauenberg. Krippenspiele sind fester Bestandteil der Weihnachtsgottesdienste der beiden christlichen Konfessionen. Wegen Corona sind sie in den beiden vergangenen Jahren vielerorts ausgefallen. Diesmal werden in vielen Pfarrgemeinden Kinder wieder die Geschichte von Jesu Geburt erzählen und darstellen. Bei den Krippenspiel-Proben waren die FN am vierten Adventswochenende in Bettingen und Rauenberg dabei.

Große Holzkrippe

Der Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel in Bettingen soll im Freien vor der evangelischen Christuskirche stattfinden. „Bei schlechtem Wetter gehen wir in die Kirche“, berichtete Uwe Kempf, Vorsitzender der örtlichen Kirchenältesten. Die passende Kulisse für das Krippenspiel vor der Kirche bildet die große Holzkrippe, die 2021 in einer Gemeinschaftsaktion von Ortschaft und Kirchengemeinde ehrenamtlich gebaut wurde. Sie wird, so Kempf, jedes Jahr um Figuren erweitert. Kürzlich die drei Könige dazu. Nächstes Jahr will man Ochs und Esel aus Holz fertigen.

Am Krippenspiel werden 22 Kinder zwischen drei und elf Jahren mitwirken. Sie alle sind Teilnehmer des Kindergottesdiensts der Pfarrgemeinde. Die Organisation und die Proben für das Krippenspiel leiten die Ehrenamtlichen des Kindergottesdienstteams. Dies sind Daniela Nohe, Niko Wiechert, Sonja Oberdorf, Natalie Diehm und ihre 14-jährige Unterstützerin Constanze Wolz. „Ich arbeite gerne mit Kindern und wollte mich engagieren“, berichtete sie.

Das Krippenspiel in Bettingen ist klassisch geprägt. Neben den gespielten Szenen wird es Gesang – auch mit der Gemeinde – und Flötenspiel der Kinder geben. Niko Wiechert übernimmt die Begleitung auf der Gitarre. Zudem wird der Posaunenchor Bettingen/Urphar-Lindelbach spielen. Eine Besonderheit gibt es bei der „Besetzung“ der Rollen: Als Maria und Josef fungieren die Holzfiguren der großen Krippe. „Keiner wollte Josef spielen, so nehmen wir die Holzfiguren und haben um sie herumgebaut“, löste das Team das „Problem“ ganz praktisch.

Das Stück stammt aus einem Buch für Krippenspiele. Die Planungen für die Aufführung begannen Mitte November. Seit dem ersten Advent proben die Kinder jeden Sonntag.

Die meisten Requisiten stammen aus dem Fundus der Gemeinde. „Sie sind selbst gebastelt“, so Kempf. Besonders hervorzuheben sind beispielsweise die liebevoll handgefertigten Schäfchenlaternen.

Die neunjährige Jana und die achtjährige Mara haben den Part der Erzählerinnen übernommen. Die Rollen durften sich die Kinder selbst aussuchen. „Mir macht Spaß Sachen auswendig zu lernen. Und man kann mit dem Krippenspiel an Weihnachten anderen eine Freude machen“, erzählte Jana. Auch Mara macht das Ganze Spaß. „Und ich kann anderen eine Freude damit machen.“ Auch sie wollte unbedingt eine Rolle mit viel Text.

Uwe Kempf lobte den Einsatz der Kinder und betonte, die Krippenspiele seien an Heiligabend wichtig. „Die Jugend ist die Zukunft der Kirche und irgendwann die Stärke der Gemeinde“, betonte er. Außerdem sei das Krippenspiel eine Verbindung zwischen Jung und Alt. Das Mitmachen verbinde zudem Kinder von Alt- und Neubürgern der Ortschaft.

Aufgeführt wird das Krippenspiel in Bettingen an Heiligabend im Gottesdienst um 16.30 Uhr mit Pfarrerin Dr. Annegret Ade.

In der katholischen Kirche St. Wendelinus Rauenberg wird es diesmal ein besonderes Krippenspiel geben. Es handelt sich um eine Mischung aus Schattenspiel und klassischem Krippenspiel, erklärte das Kindergottesdienstteam. Kreiert wurde das sehr tiefgehende und fromme Stück zusammen mit den Mädchen und Jungen, die den Kindergottesdienst besuchen. Die Idee dieser Darstellungsart stamme aus Amerika, berichteten Ramona Hildenbrand und Sarah Herget vom Team. Lob hatten sie für die gute Mitarbeit der 15 Vorschul- und Grundschulkinder.

Wichtig ist dem Team, mit den Mädchen und Jungen über die Rollen zu sprechen und darüber, wie es in der Zeit von Jesus Geburt war. Musikalisch umrahmt wird das Krippenspiel von Daria Steiniger sowie von den jungen Sängerinnen Ljubika und Bernadette.

Die Requisiten holte man teilweise aus dem Fundus, teilweise hat man sie selbst neu gebastelt. Seit der letzten Novemberwoche proben alle Kinder wöchentlich. Beim jüngsten Termin berichteten die achtjährige Mia und der siebenjährige Maximilian auch über ihre Rollen. Die Kinder konnten sich diese selbst aussuchen.

„Mir gefällt meine Rolle als Maria“, sagte Mia. Maximilian wollte im Stück „unbedingt der Vater von Gottes Sohn sein“. Beide spielen zum ersten Mal mit. Ihre Mutter habe sie dazu motiviert, sagten sie. „Ich finde es cool, meinen Schatten zu sehen“, freute sich Maximilian. Vor 2000 Jahren leben wollten die beiden aber nicht. Da würde ihnen Strom und der Fernseher fehlen, meinten sie.

Das Krippenspiel in Rauenberg wird beim Gottesdienst an Heiligabend um 17 Uhr in der Kirche aufgeführt. Zelebriert wird dieser von Diakon Michael Schlör.