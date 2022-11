Kembacher Kultur- und Verschönerungsverein zog Bilanz

Kembach. Die Mitglieder des Kultur- und Verschönerungsvereins Kembach trafen sich im Vereinsraum der Kembachtalhalle zur Jahreshauptversammlung.

Vorsitzender Thomas Hemmerich zeigte sich zuversichtlich, dass nach der langen coronabedingten Pause künftig wieder Veranstaltungen stattfinden werden. Die Pandemie war der Grund, dass die Hauptversammlung 2021 nicht stattfinden konnte. Auch auf die Dorf- und Weinfeste musste 2020 und 2021 verzichtet werden. In diesem Jahr konnten das Dorf- und Weinfest wieder stattfinden. Außerdem wurden zwei Jubiläen feierlich begangen. So konnte mit einiger Verspätung „50 Jahre Weinbau in Kembach“ gefeiert werden. Bereits 1969 begann die Wiederanpflanzung der Weinberge und damit eine neue Ära des Weinbaus in Kembach. Jahrzehntelang war nach der Einschleppung der Reblaus und weiteren Erkrankungen der Reben in Kembach nicht mehr an Weinbau zu denken. Zum Jubiläum stellten Kembacher und Dertinger Winzer Gerätschaften aus, die für den Weinbau unentbehrlich sind. Begangen wurde gemeinsam mit Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez das Jubiläum „50 Jahre Eingemeindung Kembachs in die Stadt Wertheim“.

Trotz Pandemie konnte das Dach des Vereinsgebäudes im Spätjahr 2021 neu eingedeckt werden. Hemmerich bedankte sich bei allen Helfern, die trotz der erschwerten Situation zu einem guten Gelingen beitrugen.

Schriftführerin Tanja Bolg berichtete über die Ereignisse der vergangenen Jahre. Sie erwähnte unter anderem, dass auch in Kembach jetzt einige kleinere Biotope für Eidechsen und weitere Reptilien angelegt wurden.

Nach dem Bericht des Kassiers Jörg Kilian und auf Antrag des Prüfers Armin Hemmerich erteilte die Versammlung dem Vorstand die Entlastung. Armin Hemmerich würdigte ausdrücklich die ordentliche Arbeit des Kassiers.

Über das Wetter in den Jahren 2020 und 2021 berichtete Armin Hemmerich. Aus seinen Bemessungen, die er sehr professionell aufgezeichnet hatte, ging unter anderem hervor, dass es im April 2021 die höchste Sonneneinstrahlung gab – stärker als in allen Sommermonaten.

Thomas Hemmerich würdigte die Helferinnen und Helfern, die alljährlich die Pflanzbeete im Ort pflegen, die Obstbäume auf den gemeinen Streuobstwiesen zurückschneiden, die Wiesen mähen und sonstige Tätigkeiten im Weinort Kembach ausführen. Udo Fertig bedankte sich stellvertretend für die Ortsverwaltung Kembach beim Verein für die geleistete Arbeit mit einem Präsent.

Abschließend verwies Thomas Hemmerich auf die anstehenden Termine. Die des kommenden Jahres werden in der Hauptversammlung 2023 bekanntgegeben.

Ein weiteres Thema, das die Gemüter etwas in Wallung brachte, ist die gegenwärtige Situation beim Umgang von Baumschnitt. Hier bedarf es der Klärung, in welchem Umfang Baumschnitt zwischengelagert und als Häckselgut weiterverarbeitet werden kann.