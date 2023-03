Kembacher Kinder bauten 40 Vogelhäuser

Kembach. Bei der Aktion „Vogelhaus“ des Kultur- und Verschönerungsvereins Kembach konnten alle Kembacher Kinder in der Schreinerei Hemmerich ein eigenes Vogelhaus bauen, um den Vögeln im Frühjahr einen Nistplatz zu bieten. Die Bauteile der Vogelhäuschen wurden von Mitgliedern des Vereins vorbereitet, so dass die Kinder die Teile zusammenschrauben und mit Dachpappe abdichten konnten. Mit der großen Standbohrmaschine fertigten sie die Einfluglöcher für die Vögel an und verzierten die Häuschen zum Schluss. Die Schreinerei hatte ihre Räumlichkeiten dafür kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kinder waren begeistert von den vielen Maschinen, die sie hier unter Aufsicht nutzen oder auch nur bestaunen konnten. Nach dem Bau konnten sich alle Beteiligten stärken. Insgesamt wurden 40 Vogelhäuschen gebaut, die jetzt in den Gärten aufgestellt werden können. Bild: Tanja Bolg

