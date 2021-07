Keine Zufahrt über die L 508

Wertheim. Die Sanierung der Vockenroter Steige / L 508 läuft auf Hochtouren. Die Straße ist zwischen Bahnhofstraße und Einmündung Wartbergweg voraussichtlich bis 27. August voll gesperrt. Damit sind auch die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anwohner eingeschränkt. Keinerlei Zu- und Abfahrtsmöglichkeit besteht während der zwei Phasen des Asphalteinbaus: vom Mittwoch, 11., bis Samstag, 14. August sowie von Mittwoch, 18., bis Samstag, 21. August.

Für diese Zeiträume bietet die Stadt Wertheim den Anwohnern kostenlose Ausweichparkplätze an. Sie können ihre Fahrzeuge auf dem Tauberparkplatz, auf dem Parkplatz am Gymnasium, im Parkhaus Gymnasium oder in der Tiefgarage Engelsberg gebührenfrei abstellen. Die Tiefgarage Engelsberg bleibt in dieser Zeit 24 Stunden geöffnet.

Parkberechtigung nötig

Die erforderlichen Parkberechtigungskarten können die Anwohner bei Bedarf an der Zentrale des Rathauses zu den folgenden Öffnungszeiten abholen: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Montag bis Mittwoch 13 bis 16.30 Uhr und am Donnerstag von 13 bis 18 Uhr.

Der Busverkehr

Die Sperrung wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Betroffen sind die Buslinien 971, 974, 975 und 977. Die Haltestelle „Frankenplatz“ auf dem Wartberg sowie die Haltepunkte „Burgblick“, „Gemeinschaftsschule“, „Gymnasium“ und „Rettungswache“ werden nicht bedient. Für die Stadtbuslinie 974 von Wertheim über Bestenheid und den Reinhardshof auf den Wartberg gibt es einen Umleitungsfahrplan, ebenso für die Stadtbuslinie 975 von Wertheim über Wartberg und Reinhardshof nach Vockenrot. Anschlussverbindungen können nicht sichergestellt werden. Fahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen. Die Sperrung dauert bis Freitag, 27. August. stv

