Keine strengeren Regeln für Plakate

Wertheim. Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen lehnte am Montag den Antrag der Grünen aus dem März ab, für die kommenden Wahlen nur Plakate aus Papier und Karton mit einer Maximalgröße von DIN A 1 (59,4 mal 84,1 Zentimeter) zuzulassen. Lediglich die grüne Stadträtin Marlise Teicke („Das wäre ein besonderes Signal an alle anderen“), Stefan Kempf (Bürgerliste) und Frank Schumann (FDP) stimmten dafür. In der Begründung hatten die Grünen ausgeführt, dass unterschiedliche Plakatgrößen das Stadtbild beeinträchtigten. Plastikmüll sei ein zunehmendes Problem, hieß es weiter. Es gebe umweltschonendere Alternativen zu Kunststoff.

Die bestehenden Vorschriften lassen eine Größe von A 0 (84,1 mal 118,9 Zentimeter) zu, wie Manuel Münkel von der Stadtverwaltung ausführte. Sechs Wochen vor einer Wahl dürfe mit der Plakatierung begonnen werden. Bei Karton- und Papiermaterial bestehe die Gefahr des Durchnässens. Zudem könnte es in Brand gesteckt werden. Darüber hinaus müsse man verschärfte Vorschriften auch kontrollieren, um sie durchzusetzen, was mit Aufwand verbunden sei. Der Städtetag habe auf Anfrage erklärt, dass die Plakatierung bei Wahlen nicht stärker eingeschränkt werden solle als bei Werbung für andere Zwecke.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sagte, er habe bei den Wahlkämpfen, die er bisher in Wertheim erlebte, ein faires Verhalten beobachtet. Im Gegensatz zu anderen Städten gebe es in der Main-Tauber-Stadt keinen Wildwuchs.

„Freiheiten lassen“

Stefan Kempf hingegen unterstützte den Antrag. Man würde eine Art „Waffengleichheit“ herstellen, da Papierplakate, wie sie manche verwenden, eher verblassen. Granulatmaterial sei schwieriger zu recyceln. Patrick Schönig (SPD) widersprach. Seiner Erfahrung nach sei das Material durchaus gut zu recyceln. Auf kleineren Plakaten könne man die Botschaften nicht deutlich genug verkünden. Schönig verwies wie Axel Wältz (CDU) auf die vor über zehn Jahren gemeinsam beschlossenen Richtlinien. Man solle „jeder Partei ihre Freiheit lassen“.

Im übrigen sei imprägnierter, wetterfester Karton „auch nicht gerade umweltfreundlich“. Handlungsbedarf für Regulierung bestehe eher in den Sozialen Medien. „Da kommen die Falschmeldungen her“, so Wältz.

Am Dienstag kritisierte der Grünen-Stadtrat Richard Diehm gegenüber den FN die Abstimmung im Ausschuss. Er sei „verwundert“, dass darüber nicht im Gemeinderat entschieden worden ist. Schließlich hätte man ihn ja dort eingebracht. wei

