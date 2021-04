Keine Gegenstände an Gräbern lagern

Wertheim. Friedhöfe sind Orte der Ruhe und Besonnenheit – das sollte sich auch in deren Erscheinungsbild widerspiegeln. Wie einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu entnehmen ist, kam es in letzter Zeit jedoch auf den Wertheimer Friedhöfen vermehrt zur Lagerung verschiedener Gegenstände hinter den Grabsteinen. „Das wirke sich negativ auf das Gesamtbild der Friedhöfe aus und hinterlässt einen unordentlichen Eindruck“, heißt es in dem Schreiben. Aus diesem Grund bittet die Friedhofsverwaltung der Stadt Wertheim um die Entfernung der gelagerten Gegenstände. stv

