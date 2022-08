Keine Gefahr durch Quecksilber

Dietenhan. Die Ursache für den Brand am Dienstag in Dietenhan (wir berichteten) ist nach wie vor unklar.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Brand zunächst durch ein Feuer, das in einem an ein Mehrzweckgebäude angrenzendem Gartenhaus ausgebrochen war, entstanden. Die Ermittlungen seien am Mittwoch fortgesetzt worden. Das Feuer war von dem Gartenhaus, in dem sich auch Gasflaschen befanden, die explodierten, auf das Mehrzweckgebäude übergegangen. Dessen Dachstuhl wurde zerstört. Auch das Gebäude selbst wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der Dachstuhl eines ebenfalls angrenzenden Wohnhauses wurde durch das Feuer beschädigt. Das Haus bleibt aber bewohnbar, so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens betrage mindestens 250 000 Euro. Die Anwohner des Wohnhauses seien rechtzeitig evakuiert worden, so dass niemand zu Schaden kam.

Da in dem stark beschädigten Mehrzweckbau auch eine größere Anzahl von Thermometern mit Quecksilberfüllung gelagert waren, nahm die Feuerwehr entsprechende Schadstoffmessungen vor, die keinen Hinweis auf eine Gefahr erbrachten. Es sei schließlich festgestellt worden, dass die Thermometer nicht beschädigt waren. Gegen 17 Uhr war der Brand weitgehend gelöscht.

Zur Brandbekämpfung waren 20 Fahrzeuge der Feuerwehr mit etwa 100 Kräften eingesetzt. Es waren zudem mehre Notärzte, Rettungswagen und Notfallsanitäter am Einsatzort. pol