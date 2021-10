Keine Erlaubnis

Wertheim. Ein Student aus Wertheim ist im Besitz eines Kleinen Waffenscheins und einer Pistole. Damit schoss er am 25.Juni dieses Jahres im Wald auf dem Wartberg, Bereich ehemalige Munitionsbunker der US-Armee, doch ihm fehlte dazu die Erlaubnis.

Bei der Tat handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, und das Amtsgericht Wertheim verhängte jetzt gegen den 19-Jährigen ein Bußgeld von 100 Euro.

Der Jagdpächter des Geländes, „seit fast 30 Jahren“, inzwischen Rentner, wohnhaft in Bestenheid, schaut „täglich“ in sein Revier. Er ging in Richtung, aus der das Schussgeräusch kam, traf den Betroffenen sowie seine Freundin an, und fand später auch die Geschosshülse. Der junge Mann in kurzen Hosen behauptete, er sei von einem Wildschwein angegriffen und verletzt worden. Der Jäger sah weder Wildschweinspuren noch Wunden. Er bedachte auch die Nähe zum Waldrand, viele Leute seien dort mit Hunden unterwegs. „Wildschweine meiden solches Gelände. Werden sie dort am Tag doch ein Mal überrascht, fliehen sie“.

Der Betroffene blieb in der Verhandlung bei seiner Version, doch die Richterin glaubte ihm nicht. Sie hatte selbst ein Mal beim Spaziergang nahe am Waldrand Wilschweine überrascht, und sie seien geflohen.

Außerdem zweifelte sie, dass der junge Mann, wenn das Schwein in drei Meter Entfernung aus dem Unterholz kam, Zeit hatte, die Pistole zum Einsatz zu bringen. goe