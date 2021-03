Wertheim. In einer Verhandlung am Amtsgericht Wertheim ging es um den Vorwurf des unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln. Doch dem 48-jährigen Angeklagten aus Wertheim war dieser Vorwurf wegen zu vieler Unklarheiten nicht zweifelsfrei nachzuweisen. Es kam zum Freispruch.

Die Polizei war bei Ermittlungen zur Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität auf eine Frau in Külsheim gestoßen. Es erfolgte eine Wohnungsdurchsuchung. Die Auswertung des Schriftverkehrs auf ihrem Handy ergab zahlreiche verdächtige Nachrichten. Die Polizei interpretierte diese als Nachfrage oder Angebot zum Kauf von Amphetamin oder Marihuana und stieß dadurch auf den Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft schloss sich der Ansicht an. Es kam zum Strafverfahren.

In der Verhandlung behauptete der Beschuldigte, die Nachfrage der Külsheimerin habe lediglich dem Kauf einer Payback-Karte für Online-Spiele gegolten. Die in dieser Verhandlung als Zeugin geladene Frau erklärte, dass der Kauf der Karte verklausuliert worden sei, damit ihr Onkel nichts von ihrer Zockerei erführe. Der ermittelnde Polizist sagte aus, dass er bereits früher mit dem Beschuldigten zu tun gehabt habe und er in jüngerer Zeit Hinweise aus von bayrischen Kollegen bekommen habe.

Für den Oberstaatsanwalt waren die Ausführungen des Angeklagten und der Zeugin nur teilweise schlüssig, sie seien jedoch nicht zu widerlegen. Der Verteidiger schloss sich dessen Antrag auf Freispruch an. In ihrem Statement machte die Richterin deutlich, dass sie die Geschichte von der Payback-Karte nicht glaube, wies aber auch darauf hin, dass der Vorwurf unzureichend formuliert sei. goe