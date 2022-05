Keine Auffälligkeiten festgestellt

Von Matthias Ernst

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Freudenberg. Über 50 Pedelecs, so heißen die nicht zulassungspflichtigen E-Bikes eigentlich, kontrollierte die Wertheimer Polizei am vergangenen Donnerstagvormittag an der Mainstraße in Freudenberg. Auffälligkeiten wurden dabei keine festgestellt. Alle kontrollierten Radfahrer und Radfahrerinnen hatten ihre Räder weder getunt noch sonstwie gegenüber der Serienproduktion verändert. „In erster Linie wollten wir mit dieser Aktion auf Sicherheitsbedenken hinweisen, von daher war die Aktion ein voller Erfolg“, so Dienstellenleiter Matthias Jessberger, der privat bei der Kontrolle vorbeischaute und den Kollegen und Kolleginnen zur Seite stand.

Seine Kollegin Maike Roth erläuterte die Unterschiede von E-Bike, Pedelec und S-Pedelec. In einer Schulung wurden sie und ihr Kollege Julian Kettinger auf die Besonderheiten bei Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung aufmerksam gemacht. Hierbei wurden auch Möglichkeiten der unerlaubten Geschwindigkeitssteigerung vorgestellt. Dieses Wissen mussten die beiden jungen Beamten bei der Kontrolle in Freudenberg allerdings nicht einsetzen. Alle kontrollierten Fahrräder waren in einwandfreiem Zustand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fahrerlaubnis für E-Bikes

Obwohl der Oberbegriff „E-Bike“ sich fest in die Köpfe der Menschen eingebrannt hat, sind dies die wenigsten Fahrzeuge, so Roth. Denn für ein echtes E-Bike braucht man eine Fahrerlaubnis, muss einen Helm tragen und vor allem muss man das Fahrzeug versichern, ähnlich wie ein Mofa oder ein Kleinkraftrad. Diese E-Bikes fahren auch ohne zu treten, ähnlich wie das „S-Pedelec“. Auch hierfür ist ein Führerschein (Klasse AM oder B) notwendig. Das S-Pedelec fährt allerdings nicht selbständig, sondern nur mit Unterstützung durch treten. Ein E-Bike bis zu 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit darf ab 15 Jahren gefahren werden, bei bis zu 40 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit erst ab 16 Jahre, ähnlich wie beim S-Pedelec.

Beim normalen Pedelec gibt es hingegen keine Einschränkung für das Einstiegsalter und auch ein Führerschein ist nicht notwendig. Und es besteht keine Versicherungspflicht. Ein Helm werde zwar empfohlen , aber eine Pflicht zum Tragen besteht von gesetzlicher Seite nicht, ergänzt Julian Kettinger. Er und seine Kollegen empfehlen aus der täglichen Praxis heraus das Tragen eines speziellen Fahrradhelmes. Zu oft sei man schon zu Unfallstellen gerufen worden, wo es bei einem Fahrradfahrer zu schweren Kopfverletzungen gekommen sei, weil kein passender Helm getragen wurde. Die Spätfolgen seien meist schwerwiegend. Bei der Kontrolle in Freudenberg hatten aber fast alle Fahrradfahrer einen Helm auf, was die Polizei sehr wohlwollend zur Kenntnis nahm.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Alle Kontrollierten trugen ihr Schicksal übrigens mit Fassung. Es wurde kein böses Wort gewechselt, ganz im Gegenteil, man hatte sogar Verständnis für die Maßnahme. So wie bei Birgit und Gerd Böhmer, die in Richtung Wertheim unterwegs waren. Die kurze Unterbrechung mit einer Kontrolle auf richtige Einstellung der Motorunterstützung bei ihren Rädern störte in keiner Weise. Zur Kontrolle hatte die Dienststelle Wertheim extra einen kleinen Rollenprüfstand erworben, der nun eingesetzt wurde.

Motor geprüft

Händisch bediente ein Beamter die Pedale, während seine Kollegin auf die Geschwindigkeitsanzeige achtete, wann der Unterstützungsmotor sich zuschaltet beziehungsweise abschaltet. „Normalerweise muss bei einem Pedelec bei 25 Stundenkilometern der Motor aufhören mitzuhelfen“, erläuterte Maike Roth. Puls Minus etwas Toleranz war das bei allen überprüften Fahrzeugen der Fall. Einigen Nutzen von Pedelcs konnte die Polizei sogar noch etwas neues Wissen vermitteln. Denn vor allem die hochwertigen Räder mit elektrischer Unterstützung haben eine Anfahrtshilfe eingebaut, die selbständiges Arbeiten bei vier bis sechs Stundenkilometern aufnimmt. Das soll vor allem beim Anfahren am Berg helfen. Ein entsprechender Knopf zum Einschalten der Unterstützung ist meist an der Taste für die Höhe der Unterstützung während des Fahrens angebracht.

Die Wertheimer Polizei warnt vor Importen aus dem Ausland. Hier sei nicht immer sichergestellt, dass die Abriegelung bei 25 Stundenkilometer erfolgt und wer mit höherer Unterstützung beim Fahren erwischt wird, begeht eine Straftat, die gerichtlich geahndet wird. Und auch, wer sein Pedelec „frisiert“, muss mit einer Anzeige rechnen. Doch die Straftaten bleiben bei der Kontrolle in Freudenberg aus, alle Pedelecs hatten vorschriftsmäßig funktioniert. Die Wertheimer Polizei will weiter aufklärend an Pedelec-Fahrer herangehen und sensibilisieren, dass man im Straßenverkehr mit solchen Fahrrädern besonders aufpassen muss. Das gelte auch für Autofahrer, die die Geschwindigkeit von Pedelec-Fahrern oft unterschätzen. Da gelte besondere Vorsicht, so Dienstellenleiter Matthias Jessberger abschließend, denn durch die Unterstützung mit einem Hilfsmotor kommen die Räder schneller auf einen zu, als bei einem Fahrrad ohne Unterstützung. Vor allem beim Abbiegen oder beim Einfahren in den fließenden Verkehr müsse man mehr aufpassen.