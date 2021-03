Wertheim. Die Aktion am Samstag vor dem Rathaus (wir berichteten) setzte sich offenbar am Sonntagnachmittag fort. Eine Gruppe von rund zehn Personen versammelte sich im Innenhof, um gegen die Maskenpflicht an Grundschulen zu protestieren. Erneut wurden Zettel und Kinderschuhe ausgelegt. Auf Nachfrage teilte die Stadtverwaltung am Montag mit: „Die Polizei, die vor Ort war, und das Ordnungsamt sind zum Ergebnis gekommen, dass die Protestaktionen keinen Verstoß gegen Versammlungs- oder Ordnungsrecht darstellen.“

Einen Vergleich der Corona-Maßnahmen mit den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten hatte am Samstag dafür gesorgt, dass Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die Botschaften entfernte. Er verurteilte den Vergleich als „Verharmlosung des Holocaust“. Diese speziellen Zettel waren am Sonntag wohl nicht mehr dabei. Eine Anzeige bleibt aus. „Um den KZ-Vergleich zu ahnden, müsste ,Anzeige gegen Unbekannt’ gestellt werden – ein nach allgemeiner Einschätzung unergiebiges Unterfangen“, gibt Pressesprecherin Angela Steffan Auskunft und fügt hinzu: „Wirkungsvoller dürfte die Klarheit sein, mit der Oberbürgermeister Herrera Torrez diesen Vergleich eingeordnet hat.“ eli