Kein Verstoß gegen das Gaststättengesetz

Wertheim. Nach mehrfachen Beschwerden wegen Lärmbelästigung hat die Polizei eine Shisha-Bar in der Eichelgasse in Wertheim überprüft. Der Inhaber konnte keine Gaststättenerlaubnis vorzeigen, und bei der weiteren Kontrolle hielt der Beamte drei Zuwiderhandlungen fest.

Bei der Eingabe der Anzeige in den Computer – einen Monat später – vertippte er sich: 4. November 2021 statt 4. Dezember 2021. Die Erlaubnis für das Öffnen der Gaststätte begann am 5. November 2021. Die Anzeige ging an Staatsanwaltschaft und Stadtverwaltung, Referat Öffentliche Ordnung (Große Kreisstadt).

Die Sachbearbeiterin der Stadtverwaltung konnte den Eingabefehler nicht erkennen und verhängte wegen Verstoßes gegen die Gaststättenverordnung und wegen dreier Zuwiderhandlungen ein Gesamtbußgeld von 1000 Euro. Der Betroffene legte Einspruch ein.

Jetzt, in der Verhandlung, zeigte sich der 23-Jährige aus Würzburg sehr gelassen, völlig unaufgeregt. Er gab an, bei der Kontrolle habe er die Gaststättenerlaubnis besessen, das Dokument nur nicht bei sich gehabt. Die Verpflichtung kannte er nicht.

Der als Zeuge geladene Polizist konnte die Frage der Richterin, ob vielleicht eine Datumsverwechslung vorliegt, nicht auf Anhieb beantworten. Er kam direkt von einem Einsatz. Er schaute in der Dienststelle nach, die Verhandlung ging weiter, und es erging Freispruch.

Zum Hauptvorwurf erklärte die Richterin, es sei ein Unterschied, ob jemand keine Erlaubnis besitzt oder das Dokument nicht dabei hat, wie beim Führerschein. Der Jugendschutz-Aushang sei nicht erforderlich, da eh keine Jugendlichen in die Bar dürfen. Am Eingang befinde sich ein deutlicher Hinweis: „Zutritt nur ab 18 Jahren“.

Im Hinblick auf das gesamte Verfahren ließ die Richterin den Freispruch nicht daran scheitern, dass am Kontrolltag allerlei Müll und Gegenstände im Bereich des Fluchtwegs ein Verlassen der Bar erschwert hätten. Das gilt auch für das Fehlen des Hinweises im Eingangsbereich: „Achtung! Bei der Zubereitung und dem Rauchen von Wasserpfeifen (Shishas) entsteht Kohlenmonoxid. Hierdurch können erhebliche Gesundheitsgefahren entstehen, insbesondere für Schwangere und Personen mit Herz-, Kreislauferkrankungen.“ goe