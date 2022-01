Kein Patient auf Intensivstation

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 18. Januar) 781 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 8716 positiv getestete Bürgerinnen und Bürger. Genesen sind davon 7704 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 453,3.

231 Personen sind an bzw. mit Covid-19 gestorben. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit fünf Covid-Patienten behandelt, davon allerdings keiner auf der Intensivstation. Es befinden sich 580 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 221 639 Impfungen (Stand 17. Januar) vorgenommen, davon 83 382 Erstimpfungen, 84 057 Zweitimpfungen und 54 200 Auffrischungsimpfungen.

Impfungen für Personen ab zwölf Jahren gibt es im Impfzentrum des Landkreises auch ohne Termin am Mittwoch, 19. Januar, von 17.30 bis 19 Uhr, am Donnerstag, 20. Januar, von 9 bis 12.30 Uhr und am Freitag, 21. Januar, von 9 bis 12.30 Uhr. Es stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Jansen zur Verfügung. Geimpft wird nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO).

Bei ausreichender Kapazität bedeutet dies, dass auch die über 30-Jährigen BioNTech erhalten können. Personen, die bereits einen Termin gebucht haben, haben Vorrang. Entsprechend kann es zu Wartezeiten kommen.

Die Terminbuchung für Personen ab 12 Jahren muss über BAyIMCO unter https://impfzentren.bayern/citizen/ im Internet erfolgen. Die Terminbuchung für Mädchen und Jungen von fünf bis einschließlich elf Jahren erfolgt unter: https://www.terminland.eu/lramsp/