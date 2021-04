Hofgarten. Zum wiederholten Male haben unbekannte Täter im Stadtteil Hofgarten illegal Müll abgelagert. Die jüngste Müllhalde am Glascontainer beim Spielplatz in der Unteren Heeg wurde am Dienstag, 6. April, entdeckt.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs müssen nun den Unrat auf Kosten der Allgemeinheit entfernen. Die unerlaubte Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt. Die Verursacher sollen angezeigt und zur Verantwortung gezogen werden.