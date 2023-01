Kaum einer konnte still auf dem Stuhl sitzen

Wertheim. „Ein Musiker muss nicht gut, sondern vor allem sympathisch sein“, erklärt Rolli Blumenauer, Bandleader der „Bluesnasen“ beim Auftritt der sechsköpfigen Combo im Convenartis Kleinkunstverein am Samstag. Und hatte damit einerseits Recht: Denn sympathisch waren sie alle, die engagierten Musiker, die da auf der Bühne etwa 40 Gästen ihre Show zeigten. Andererseits hatte er aber auch Unrecht: Denn die sympathischen Musiker verstanden ihr Handwerk und lebten ihre Musik, wie der über zweistündige Auftritt bewies.

Laut und rhythmisch, dann wieder sanft und melodisch, die ganze Bandbreite des Blues bildeten die Nasen ab. Den Schwerpunkt des Repertoires bilden Songs im Stil des Chicago- und Texas-Blues der 50er und 60er Jahre.

Zum inneren Kern der Gruppe gehört neben Rolli, der Bass und Gitarre spielt, Thomas Elsner (Schlagzeug).

Außerdem rockten als Gastmusiker Gerd Vogel (Gitarre), Peter Zingrebe (Saxophon) und Klaus Saiko (Bass) die Bühne. Auch wenn es nicht die Grund-Combo ist – die Jungs sind aufeinander abgestimmt.

Und dann ist da natürlich Sänger Larry „DOC“ Watkins, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt, aber ursprünglich aus Virginia in den USA stammt. Bei ihm passt alles: Gesang, Gestik und Mimik, markerschütternde Schreie am Ende von Songs und Bühnenpräsenz. Und vor allem: Das Spiel mit dem Publikum. Zunächst nur mit Augen und Stimme von der Bühne, doch dann geht er direkt ins Publikum hinein, singt jeden einzelnen an und motiviert damit zum Mitmachen. Kaum einer, der still auf seinem Stuhl sitzen. Alle wippen mindestens mit. Und einige, später mehr, stehen auf und beginnen in der zweiten Hälfte zu tanzen – natürlich kommt Watkins herunter und tanzt gleich mit.

Hauptsächlich covern die Bluesfans und interpretieren die Songs neu, beispielsweise solche von Johny Cash oder „I am a Rolling Stone“ von den Sonics. Doch auch eigene Kompositionen gibt es, etwa „Suzie“, wo Watkins seine Erfahrungen mit einer verflossenen Liebe verarbeitet, oder „Last Night“, das dem 2020 verstorbenen Bandmitglied Dieter Helduser gewidmet ist.

Gegründet wurden die Bluesnasen 2008 von Blumenauer und Gitarrist Michael „Gröbi“ Gröbert, die sich seit 40 Jahren kannten und beide überzeugte Bluesfans waren. Als sie dann auf Watkins stießen, war der Grundstein für die Band gelegt, auch wenn dies anfänglich gar nicht so geplant war und man nur einige Gigs zusammen spielen wollte.

„Blues für alle“ ist den Musikern wichtig und so organisieren sie seit 2009 das Darmstädter Bluesfest, bei dem für wenig Geld alle Fans in den Genuss dieser Musik kommen können. Und dieses Mal waren es die Wertheimer, die in den Genuss kamen.

„Ihr seid jetzt ein Teil der Bluesnasen-Familie“ ruft Rolli den begeistert klatschenden Besuchern am Ende der Show zu. Und das ist man gerne – Teil dieser Familie aus sympathischen Musikern, die ihre Musik so gefühlvoll und enthusiastisch leben.