Bronnbach. Der Archivverbund Main-Tauber und der Historische Verein Wertheim veranstalten am Mittwoch, 2. Februar, von 18 bis 21 Uhr im Archivverbund in Bronnbach und online den Workshop „Katholisches Leben in Wertheim“ unter Leitung von Frank Kleinehagenbrock und Monika Schaupp. Stadt und Grafschaft Wertheim sind seit der Reformation lutherisch gewesen. Der vornehmlich evangelische Charakter der Stadt blieb bis ins 20. Jahrhundert erhalten. Wegen der Konversion eines Teils der Fürstenfamilie zum Katholizismus lebten aber doch etliche Katholiken in der Stadt. Die Veranstaltung findet je nach Pandemielage entweder vor Ort im Archivverbund oder als reines Online-Seminar statt. Eine Anmeldung ist in jedem Fall bis Sonntag, 30. Januar, unter stawertheim@la-bw.de oder Telefon 09342/91592-0 erforderlich.

