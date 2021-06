Karten für Kabarett gewinnen

Wertheim. Zwar hat der Kabarettist Jürgen Becker etwas wehmütig nach Jahrzehnten die WDR-Mitternachtsspitzen verlassen, aber der Bühne möchte er treu bleiben und endlich kann er wieder dort auftreten: und zwar am Donnerstag, 8. Juli, auf der Burg Wertheim mit seinem Bühnenprogramm „Die Ursache liegt in der Zukunft“. #Die FN verlosen zwei mal zwei Eintrittskarten. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Becker“ eintragen und in der E-Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Sonntag, 27. Juni. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Tickets für die Veranstaltung gibt es bei den Fränkische Nachrichten Wertheim, Telefon 09342/901140. Bild: Veranstalter

AdUnit urban-intext1