Wertheim. „Die Wertheimer CDU zeigt sich überrascht, dass die Möglichkeit zu einer lokalen Impfaktion vor Ort in Wertheim für über 80-Jährige aus der ersten Priorisierungsstufe nicht geprüft und in den kommunalen Gremien diskutiert wurde“, heißt es in einer Mitteilung, welche die Redaktion am Mittwoch erreichte. Damit nehmen die Christdemokraten Bezug auf eine Ankündigung des baden-württembergischen Sozialministeriums Anfang des Monats. Das Ministerium hatte in Aussicht gestellt, mobile Impfteams direkt vor Ort in Städten und Gemeinden einzusetzen. Für Menschen aus Wertheim, die rund 40 Minuten nach Bad Mergentheim fahren müssen, eine willkommene Alternative – die direkt wie eine Seifenblase zerplatze, schrieb die Stadtverwaltung bereits Anfang März in einer Mitteilung.

Bereits Anfang März angefragt

„Selbstverständlich hatte die Stadt Wertheim allergrößtes Interesse, mobile Impfteams einzusetzen“, betont Bürgermeister Wolfgang Stein auf Nachfrage mit. „Wir sind nach Bekanntwerden des vom Sozialministerium veröffentlichten Angebots unverzüglich tätig geworden und auf den Landkreis wegen Einsatz eines mobilen Impfteams in Wertheim zugegangen.“

Damit reagiert Stein auf den Vorwurf der CDU, man hätte „zumindest versuchen sollen, in der Main-Tauber-Halle einige lokale Impfangebote zu organisieren. Der zu große Aufwand kann nicht als alleinige Ausrede geltend gemacht werden.“

Zwei Impfteams im Einsatz

Gescheitert sei das Bemühen nicht an dem „in der Tat sehr hohen Aufwand, der vom Sozialministerium verpflichtend vorgeschrieben wurde“, sondern an fehlenden Kapazitäten der Impfteams, heißt es aus dem Rathaus. Nach damaliger Auskunft des Landratsamts seien im gesamten Main-Tauber-Kreis nur zwei mobile Impfteams verfügbar und beide seien bis mindestens Ende März ausgebucht durch Einsätze in stationären Einrichtungen. Denn, wie die CDU auch selbst in der Mitteilung schreibt:

Voraussetzung für Corona-Schutzimpfungen durch mobile Impfteams vor Ort in den Kommunen sei, dass im Zuständigkeitsbereich alle stationären Pflegeeinrichtungen, von denen Rückmeldungen vorliegen und eine Impfbereitschaft gegeben ist, mindestens erstgeimpft sowie alle Zweitimpfungen terminiert sind. Daneben dürften die mobilen Impfteams nicht durch andere Einsätze bei besonders vulnerablen Gruppen gebunden sein, beispielsweise in Tagespflegeeinrichtungen oder betreutem Wohnen.

Stadt hofft auf Hausärzte

Auslöser für die Mitteilung der Christdemokraten waren offenbar Rückmeldungen von Senioren, die Schwierigkeiten haben, einen Impftermin zu ergattern, oder für welche die große Entfernung zum Kreisimpfzentrum ein massives Hindernis darstellt. Auch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte die Entscheidung für den Standort in Bad Mergentheim damals öffentlich kritisiert: Es handle sich nicht um die Mitte des Landkreises.

„Wir bedauern sehr, dass dezentrale Impfungen im Landkreis bisher nicht möglich waren, und hoffen nun umso mehr, dass die für den Zeitpunkt nach Ostern angekündigte Einbeziehung der Hausärzte in das Impfsystem schnell und gut anläuft“, fügt Bürgermeister Wolfgang Stein gegenüber der FN hinzu.