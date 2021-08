Main-Tauber-Kreis. Außer den regulären Führungen bietet das Kloster Bronnbach auch eine geführte Kanutour auf der Tauber an. Für Kurzentschlossene sind am Freitag, 6. August, um 10 Uhr noch freie Plätze verfügbar. Die Tour beginnt um 10 Uhr.

Es ist ein besonderes Erlebnis, die Tauber mit dem Kanu zu erkunden. Kurt Lindner leitet die Tour in Form einer Zeitreise durch die Geschichte von Burg Gamburg bis zum Kloster Bronnbach. Eine Anmeldung unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de ist nötig bis spätestens Donnerstag, 5. August, um 12 Uhr. Treffpunkt ist am Klosterladen.

Weitere Informationen zum aktuellen Führungs- und Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.kloster-bronnbach.de. lra