Kantorin spielt noch einmal in Stiftskirche

Wertheim. Die Orgelkonzertreihe in der Stiftskirche Wertheim „Orgelmusik zur Marktzeit“ befindet sich in der Halbzeit. Am Samstag, 7. August um 11 Uhr spielt die ausscheidende Bezirkskantorin Katharina Wulzinger noch einmal auf der Renschorgel Werke von Michael Praetorius, Jürgen Essl und zwei kleine Carillons. Das große Präludium in e-Moll mit Fuge von Johann Sebastian Bach bildet den Rahmen der Matinée. Im September und Oktober folgen weitere Konzerte mit Jenny Amarell aus Wertheim und Bezirkskantor Hermann Feist aus Lahr. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Eingang wird um die Angabe der Kontaktdaten gebeten. Einlass ist ab 10.30 Uhr.

