Kann Balbachtal II den Tabellenführer stoppen?

Bereits an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr finden die nachfolgenden drei Partien statt. So treffen im Wertheimer Lokalderby der Drittplatzierte SpG Viktoria Wertheim II/Grünenwört und das Schlusslicht die Kickers DHK Wertheim II aufeinander. Die Zeichen stehen eindeutig und klar auf Sieg für die Hausherren. Befeuert wird diese Überlegung auch durch den starken und so nicht erwarteten Auswärtssieg beim FV Brehmbachtal II. Für die Gäste wird es einzig und allein darum gehen, den Schaden zu begrenzen und nicht gänzlich unter die Räder zu kommen. Bereits dies wird schwer genug werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein echtes Spitzenspiel um den Aufstieg in die Kreisklasse A stellt die Begegnung zwischen dem SV Nassig III und der SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen dar. Mit einem Punkt Vorsprung auf die Gäste belegen die Hausherren den vierten Tabellenplatz und befinden somit sich in Reichweite des Relegationsaufstiegsplatzes. Um sich diese gute Ausgangsposition weiter zu erhalten, wird die Heimelf alles daransetzen, den Konkurrenten sportlich niederzuringen. Leicht wird dies sicher nicht, denn auch die Gäste verfügen über einen qualitativ guten Spielerkader. Nimmt man die Trefferquote der Hausherren als Maßstab, spricht vieles für einen Sieg der Gastgeber.

Mit dem FC Eichel II und dem 1. FC Umpfertal treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich in der unteren Tabellenregion wiederfinden. Während die Hausherren nach einer knappen Niederlage am vergangenen Sonntag auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutscht sind, landeten die Gäste einen überraschenden Auswärtssieg bei der SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen und arbeiteten sich weiter nach oben. Nun muss sich zeigen, wer von beiden Teams sich so stabilisiert hat oder auch nicht, dass er entweder seinen Siegeszug fortsetzen kann oder weiter in den Tabellenkeller rauscht. Vieles spricht auch für eine Punkteteilung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Donnerstag um 18.30 Uhr finden die drei nachstehend aufgeführten Partien statt. Mit der SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II greift die absolut dominierende Mannschaft wieder in den Spielbetrieb ein. Im Spitzenduell gegen die SpG Balbachtal II wird sich zeigen, ob der Alleingang der Hausherren weiter anhält oder ob es den Gästen vielleicht doch noch gelingt, für Spannung zu sorgen. Groß dürfte die Hoffnung aber nicht sein, zu treffsicher und abwehrstark präsentierten sich die Gastgeber bisher. Auch der Papierform nach deutet alles auf einen klaren Sieg der Heimelf hin.

Ein Lebenszeichen sandte der SV Uiffingen am vergangenen Wochenende beim 3:3-Unentschieden gegen den SV Nassig III aus. Vielleicht kann dieses gute Ergebnis dazu führen, dass man endlich wieder Selbstvertrauen schöpft und an sich glaubt. Die beste Gelegenheit hierzu bietet sich beim Kampf gegen den punktgleichen FV Brehmbachtal II an. Sollten die Hausherren gewinnen, wären sie wieder nahe an den Aufstiegsrängen dran und könnten die Gäste hinter sich lassen. Eine Niederlage indessen würden diese Hoffnungen wohl endgültig zunichtemachen. Denkbar erscheint auch, dass das Heimrecht den Ausschlag über Wohl und Wehe gibt.

Als Tabellenvorletzter der Kreisklasse B Tauberbischofsheim empfängt die SpG Bobstadt/Assamstadt III die nur einen Punkt besser platzierte SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II. Erklärtes Ziel der Hausherren ist es, mit einem Sieg wieder Richtung gesichertes Mittelfeld zu marschieren. Wenn auch die Saison alles andere als erwartet verlief, muss jetzt der Schalter umgelegt und die nötigen Punkte eingefahren werden. Leicht wird es gegen die kampferprobten Gäste nicht werden, denn auch sie wissen um die Wichtigkeit dieses Spiels. Möglicherweise teilt man sich auch schiedlich friedlich die Punkte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3